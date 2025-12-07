La Fiscalía reabrió una investigación que había sido archivada hace varios años por la muerte de la madre de una de las niñas fallecidas en el caso de las frambuesas con chocolate contaminadas con talio en Bogotá. La mujer murió en el mismo apartamento donde, tiempo después, se presentó la intoxicación de las menores.

En su momento, la causa oficial del deceso se atribuyó a un cáncer. Sin embargo, una revisión reciente de la necropsia y de la historia clínica permitió hallar un dato clave: se detectaron altas concentraciones de talio en su cuerpo. Con ese insumo, respaldado por nuevos dictámenes medico-legales, el ente acusador decidió desempolvar el expediente y evaluar si se trató realmente de una muerte natural o de un posible envenenamiento.

Una muerte previa bajo revisión

La reapertura de este caso ocurre en paralelo a la investigación por la muerte de dos niñas que consumieron frambuesas cubiertas de chocolate, también con presencia de talio. En ese proceso, la principal señalada es Zulma Guzmán Castro, hoy prófuga y con circular de Interpol, a quien la Fiscalía vincula con el envío del paquete que habría causado la intoxicación.

La madre fallecida mantenía, según fuentes del proceso, una relación sentimental prolongada con el padre de una de las niñas víctimas. Esa coincidencia, sumada a la repetición del mismo compuesto tóxico, llevó a los investigadores a considerar que no se trataría de hechos aislados.

Coincidencias en el uso de talio

El elemento que conecta los dos expedientes es la presencia de talio, un metal que no suele aparecer en situaciones de la vida cotidiana y cuya ingesta accidental es muy poco probable. En los dos casos analizados por la Fiscalía y Medicina Legal aparece el mismo tóxico y un círculo familiar común.

Para los investigadores, la combinación de una muerte inicialmente atribuida a una enfermedad, la aparición posterior de talio en la necropsia y un nuevo episodio mortal con el mismo compuesto abre la puerta a la hipótesis de un patrón criminal.

¿Qué revisará ahora la Fiscalía?

Con el expediente reabierto, la Fiscalía deberá establecer, entre otros puntos:

Si el talio detectado en la necropsia de la madre tuvo un papel determinante en su muerte.



Si la evolución clínica descrita en la historia médica es compatible con el diagnóstico de cáncer o si presenta inconsistencias.



Si existe un nexo jurídico entre la muerte de la madre y el caso de las niñas, lo que podría configurar una misma línea de actuación con la participación de Zulma Guzmán Castro .



Por ahora no hay una nueva imputación formal por la muerte antigua. La decisión de reabrir el expediente marca, eso sí, que la Fiscalía considera que hay méritos suficientes para investigar un posible homicidio y no solo una complicación médica. La investigación sigue en curso.

