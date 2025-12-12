Daniel Arenas confirma su regreso a las novelas con Televisa

Después de un año alejado completamente de la pantalla, Daniel Arenas vuelve por la puerta grande a la actuación. Recordado por su participación en exitosas producciones latinoamericanas, él había decidido en agosto del año pasado cerrar su ciclo como presentador del matutino Hoy Día de Telemundo, donde animó las mañanas durante un año y medio.

Lea también: Rausch y Carpentier hablan sobre tener novias más jóvenes que ellos

En su despedida, el actor explicó que su retiro respondía a un proceso personal profundo: “Esta es una decisión muy personal, muy del corazón… Hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiende las prioridades. En este momento tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión”, expresó entonces, destacando también que su espiritualidad fue una guía en este momento.

Un regreso esperado: protagonista en TelevisaUnivision

Ahora, con renovada energía y enfoque actoral, Daniel Arenas retoma su carrera televisiva de la mano de TelevisaUnivision, compañía en la que tuvo grandes etapas profesionales. Su regreso no podría ser más destacado: será el protagonista masculino de la nueva telenovela Guardián de mi corazón, una producción a cargo del reconocido productor Juan Osorio.