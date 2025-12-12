Daniel Arenas confirma su regreso a las novelas con Televisa

Después de un año alejado completamente de la pantalla, Daniel Arenas vuelve por la puerta grande a la actuación. Recordado por su participación en exitosas producciones latinoamericanas, él había decidido en agosto del año pasado cerrar su ciclo como presentador del matutino Hoy Día de Telemundo, donde animó las mañanas durante un año y medio.
En su despedida, el actor explicó que su retiro respondía a un proceso personal profundo: “Esta es una decisión muy personal, muy del corazón… Hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiende las prioridades. En este momento tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión”, expresó entonces, destacando también que su espiritualidad fue una guía en este momento.
Un regreso esperado: protagonista en TelevisaUnivision
Ahora, con renovada energía y enfoque actoral, Daniel Arenas retoma su carrera televisiva de la mano de TelevisaUnivision, compañía en la que tuvo grandes etapas profesionales. Su regreso no podría ser más destacado: será el protagonista masculino de la nueva telenovela Guardián de mi corazón, una producción a cargo del reconocido productor Juan Osorio.
La historia, que ya comenzó a grabarse en México, contará con la actriz mexicana Silvia Navarro como coprotagonista, formando una dupla que ha despertado la expectativa del público y la industria.
Una historia que renace: basada en un clásico argentino
Guardián de mi corazón es una adaptación de la exitosa novela argentina Amor en custodia, cuya versión mexicana más popular fue Amores verdaderos (2012), estelarizada por Erika Buenfil y Eduardo Yáñez. La nueva versión promete renovar la historia, manteniendo la esencia de romance, drama y tensión que la convirtió en favorita del público latinoamericano.
Las grabaciones comenzaron oficialmente esta semana, y desde la cuenta de Instagram de la telenovela compartieron el entusiasmo del equipo: “Un proyecto hecho con amor, entrega y muchísima pasión. ¡Qué comience la magia!”
Un nuevo capítulo en la carrera de Arenas
Para el actor, de 46 años, esta marca su primera incursión en telenovelas casi cinco años después de su última participación. Su regreso ha sido recibido con emoción por sus seguidores, quienes celebran que vuelva al género que lo consolidó como galán en la televisión hispana.