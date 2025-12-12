Inicio
Andrea Serna recordó sus momentos humildes en el Desafío

Vie, 12/12/2025 - 11:07
Andrea Serna se confesó en sus redes sociales sobre los momentos que la mantienen humilde como presentadora del Desafío.
Andrea Serna El Desafío
Créditos:
Caracol TV

El Desafío, uno de los programas insignia de Caracol Televisión, continúa consolidándose como un referente del entretenimiento en Colombia. Con más de dos décadas al aire, el reality de supervivencia y competencia física sigue captando la atención del público, en buena parte gracias a la presencia de figuras icónicas como Andrea Serna, quien desde hace más de cinco años se ha convertido en la imagen principal del formato.

La presentadora de televisión, reconocida por su profesionalismo, carisma y temple frente a cámaras, también ha logrado construir una sólida comunidad digital: supera los 4 millones de seguidores en sus redes sociales, donde comparte rutinas de trabajo, momentos personales y curiosidades de las grabaciones.

Lo que no se ve en pantalla: sudor, zancudos y calor extremo

En una de sus más recientes publicaciones, Andrea Serna sorprendió a sus seguidores con un divertido detrás de cámaras titulado como las situaciones que la “mantienen humilde” durante las grabaciones del Desafío. Sus anécdotas, contadas con humor, dejaron ver el exigente —y a veces incómodo— día a día del equipo en locaciones selváticas y de alto calor.

La caldense comenzó relatando lo que ocurre apenas inicia la jornada: “El primero: cuando empiezo grabación ustedes me ven perfectamente maquillada y peinada… termino empapada, ensopada, y eso aquí pasa mucho”, comentó entre risas.

Luego agregó que el sudor se convierte en su compañero constante: “Cuando soy más sudor que persona… en cámara no se nota. Son gotas que recorren mis piernas, mi espalda, por mi cara”, confesó.

Pero uno de los detalles que más hizo reír a los internautas fue su batalla con los mosquitos: “Cuando acompaño a los desafiantes en todo el box, detrás de mí hay una mano de zancudos, y por el corre corre se me olvida ponerme repelente. En plena conversación con los desafiantes, bichitos subiendo por mi pierna, espalda, se me paran en la frente…”.

La espontaneidad de Andrea Serna generó miles de reacciones, comentarios y memes, con usuarios celebrando su transparencia y el toque de humor con el que muestra la realidad detrás del glamur televisivo.

Creado Por
Kienyke.com
Andrea Serna
Desafío
