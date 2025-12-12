Andrea Serna recordó sus momentos humildes en el Desafío

El Desafío, uno de los programas insignia de Caracol Televisión, continúa consolidándose como un referente del entretenimiento en Colombia. Con más de dos décadas al aire, el reality de supervivencia y competencia física sigue captando la atención del público, en buena parte gracias a la presencia de figuras icónicas como Andrea Serna, quien desde hace más de cinco años se ha convertido en la imagen principal del formato.

La presentadora de televisión, reconocida por su profesionalismo, carisma y temple frente a cámaras, también ha logrado construir una sólida comunidad digital: supera los 4 millones de seguidores en sus redes sociales, donde comparte rutinas de trabajo, momentos personales y curiosidades de las grabaciones.

Lo que no se ve en pantalla: sudor, zancudos y calor extremo

En una de sus más recientes publicaciones, Andrea Serna sorprendió a sus seguidores con un divertido detrás de cámaras titulado como las situaciones que la “mantienen humilde” durante las grabaciones del Desafío. Sus anécdotas, contadas con humor, dejaron ver el exigente —y a veces incómodo— día a día del equipo en locaciones selváticas y de alto calor.