GPT-5.2 o Gemini 3: ¿cuál IA conviene para tu trabajo?

En el cierre de 2025, OpenAI y Google movieron la carrera de la inteligencia artificial con dos lanzamientos que apuntan a lo mismo -resolver más tareas con menos fricción- pero desde caminos distintos: GPT-5.2, pensado para el trabajo profesional, y Gemini 3, diseñado para entender y producir contenido en varios formatos a la vez.
GPT-5.2: productividad y trabajo de oficina con más “control”
La apuesta de GPT-5.2 es clara: ser un asistente más fuerte para tareas de conocimiento. OpenAI lo vende como un salto en cosas que mucha gente hace a diario: hojas de cálculo, presentaciones, redacción y gestión de proyectos.
En resultados reportados por la compañía, el modo Thinking ganó o empató frente a profesionales en 70,9% de comparaciones del benchmark GDPval (44 ocupaciones). Y en programación, marcó 80,0% en SWE-Bench Verified y 55,6% en SWE-Bench Pro, dos pruebas usadas para medir qué tan bien resuelve tareas reales de ingeniería de software.
- Le puede interesar: Defensoría registra 194 casos de reclutamiento de menores en 2025
Gemini 3: multimodalidad y memoria larga para aprender y crear
Gemini 3 juega con otra ventaja: su enfoque multimodal (texto, imagen, audio y video) y una ventana de contexto de hasta 1 millón de tokens, útil si trabajas con documentos enormes, clases largas o repositorios de código completos.
Google también empuja un modo premium, Gemini 3 Deep Think, para problemas más complejos, disponible para suscriptores de Google AI Ultra.
Entonces, ¿cuál conviene?
- Si tu día se va en Excel, presentaciones, informes y soporte corporativo, GPT-5.2 suele ser la opción más directa: está afinado para entregar trabajo “listo para usar” y encadenar tareas con herramientas dentro de flujos de productividad.
- Si necesitas trabajar con video, audio, imágenes y textos largos en el mismo encargo (clases, contenido, investigación multimedia), Gemini 3 gana por alcance y por su contexto masivo.
- Para desarrolladores, están más cerca de lo que parece: GPT-5.2 destaca en pruebas de software y Gemini 3 empuja fuerte en herramientas para construcción y aplicaciones dentro del ecosistema Google.