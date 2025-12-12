Inicio
GPT-5.2 o Gemini 3: ¿cuál IA conviene para tu trabajo?

Vie, 12/12/2025 - 11:16
Dos lanzamientos cierran 2025: GPT-5.2 apunta a productividad; Gemini 3, a multimodalidad. Claves para elegir según tu trabajo.
En el cierre de 2025, OpenAI y Google movieron la carrera de la inteligencia artificial con dos lanzamientos que apuntan a lo mismo -resolver más tareas con menos fricción- pero desde caminos distintos: GPT-5.2, pensado para el trabajo profesional, y Gemini 3, diseñado para entender y producir contenido en varios formatos a la vez. 

GPT-5.2: productividad y trabajo de oficina con más “control”

La apuesta de GPT-5.2 es clara: ser un asistente más fuerte para tareas de conocimiento. OpenAI lo vende como un salto en cosas que mucha gente hace a diario: hojas de cálculo, presentaciones, redacción y gestión de proyectos.

En resultados reportados por la compañía, el modo Thinking ganó o empató frente a profesionales en 70,9% de comparaciones del benchmark GDPval (44 ocupaciones). Y en programación, marcó 80,0% en SWE-Bench Verified y 55,6% en SWE-Bench Pro, dos pruebas usadas para medir qué tan bien resuelve tareas reales de ingeniería de software.

Gemini 3: multimodalidad y memoria larga para aprender y crear

Gemini 3 juega con otra ventaja: su enfoque multimodal (texto, imagen, audio y video) y una ventana de contexto de hasta 1 millón de tokens, útil si trabajas con documentos enormes, clases largas o repositorios de código completos. 

Google también empuja un modo premium, Gemini 3 Deep Think, para problemas más complejos, disponible para suscriptores de Google AI Ultra.

Entonces, ¿cuál conviene?

  • Si tu día se va en Excel, presentaciones, informes y soporte corporativo, GPT-5.2 suele ser la opción más directa: está afinado para entregar trabajo “listo para usar” y encadenar tareas con herramientas dentro de flujos de productividad. 
  • Si necesitas trabajar con video, audio, imágenes y textos largos en el mismo encargo (clases, contenido, investigación multimedia), Gemini 3 gana por alcance y por su contexto masivo.
  • Para desarrolladores, están más cerca de lo que parece: GPT-5.2 destaca en pruebas de software y Gemini 3 empuja fuerte en herramientas para construcción y aplicaciones dentro del ecosistema Google. 
