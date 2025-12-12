GPT-5.2 o Gemini 3: ¿cuál IA conviene para tu trabajo?

En el cierre de 2025, OpenAI y Google movieron la carrera de la inteligencia artificial con dos lanzamientos que apuntan a lo mismo -resolver más tareas con menos fricción- pero desde caminos distintos: GPT-5.2, pensado para el trabajo profesional, y Gemini 3, diseñado para entender y producir contenido en varios formatos a la vez.

GPT-5.2: productividad y trabajo de oficina con más “control”

La apuesta de GPT-5.2 es clara: ser un asistente más fuerte para tareas de conocimiento. OpenAI lo vende como un salto en cosas que mucha gente hace a diario: hojas de cálculo, presentaciones, redacción y gestión de proyectos.

En resultados reportados por la compañía, el modo Thinking ganó o empató frente a profesionales en 70,9% de comparaciones del benchmark GDPval (44 ocupaciones). Y en programación, marcó 80,0% en SWE-Bench Verified y 55,6% en SWE-Bench Pro, dos pruebas usadas para medir qué tan bien resuelve tareas reales de ingeniería de software.

Gemini 3: multimodalidad y memoria larga para aprender y crear

Gemini 3 juega con otra ventaja: su enfoque multimodal (texto, imagen, audio y video) y una ventana de contexto de hasta 1 millón de tokens, útil si trabajas con documentos enormes, clases largas o repositorios de código completos.

Google también empuja un modo premium, Gemini 3 Deep Think, para problemas más complejos, disponible para suscriptores de Google AI Ultra.

Entonces, ¿cuál conviene?