“Renuncie, Benedetti”: Reyes publicó chats y pidió su salida del Gobierno

La tensión entre Luis Carlos Reyes y el ministro del Interior, Armando Benedetti, escaló a uno de sus puntos más críticos, luego de que el exdirector de la Dian hiciera públicos mensajes privados y lanzara un llamado directo a la renuncia del funcionario. La confrontación, que se había mantenido latente durante todo el día, tomó un nuevo rumbo con la publicación de un pantallazo de una conversación de WhatsApp y fuertes señalamientos en redes sociales.

Reyes, quien también se desempeñó como ministro de Comercio, utilizó su cuenta en la red social X para difundir un mensaje en el que acusó a Benedetti de intentar influir en nombramientos estratégicos dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Según su versión, el ministro buscó imponer personas de su confianza en cargos clave, particularmente en seccionales con alto manejo administrativo y presupuestal.

En su pronunciamiento, Reyes respondió a señalamientos previos de Benedetti sobre una supuesta “deslealtad”. “Ministro, la ‘deslealtad’ a la que usted se refiere es que no le nombré en la aduana de Cartagena a la persona que usted quería”, escribió. Acto seguido, aseguró que cualquier decisión tomada durante su gestión puede ser revisada por los organismos de control.

“Si hay algo que investigar sobre cualquier nombramiento que yo haya hecho, bien puede hacerlo la Fiscalía, que tiene toda la información sobre el mecanismo utilizado”, agregó.

El mensaje cerró con una frase que encendió el debate político: “Renuncie, Benedetti. Usted es una vergüenza para el Gobierno, para el progresismo y para el país”. La publicación generó una inmediata reacción en redes sociales y reavivó la discusión sobre presuntas presiones políticas en entidades técnicas del Estado.

Junto al trino, Reyes adjuntó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que, según explicó, corresponde a mensajes enviados por el propio Benedetti. En la imagen se observa un saludo inicial, una llamada perdida y, posteriormente, un texto en el que el ministro sugiere varios nombres para ocupar cargos estratégicos dentro de la Dian. Entre ellos, se mencionan la dirección seccional de la Dian en Barranquilla, la dirección de impuestos en esa ciudad y la dirección de Aduanas en Cartagena.

En el chat, Benedetti incluso señala que adjunta las hojas de vida de los candidatos propuestos. En la captura difundida aparece el reenvío de un archivo en formato PDF, identificado como la hoja de vida de una de las personas sugeridas, lo que para Reyes constituye una prueba de las presiones que ha venido denunciando públicamente.

La divulgación de estos mensajes busca, según el exdirector de la Dian, respaldar su versión de que existieron solicitudes concretas relacionadas con nombramientos dentro de la entidad, un asunto que ha estado en el centro de la disputa desde que comenzó a hablar de presuntas irregularidades en el manejo interno.

Por su parte, la respuesta de Benedetti no se hizo esperar. También a través de X, el ministro lanzó acusaciones contra Reyes, señalándolo de haber designado a Sandra Milena Peláez López en la jefatura de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena. Además, lo vinculó con una supuesta estructura criminal asociada a Diego Marín, alias Papá Pitufo, afirmaciones que elevan aún más el tono del enfrentamiento.

El choque entre ambos funcionarios abre un nuevo capítulo de tensión política dentro del Gobierno y deja en el centro del debate la independencia de las entidades técnicas frente a presiones de carácter político. Mientras tanto, crece la expectativa sobre eventuales pronunciamientos de los organismos de control y del propio Ejecutivo frente a estas graves acusaciones.