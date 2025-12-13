Así operará TransMilenio por el concierto de J Balvin en El Campín

Bogotá se prepara para recibir este sábado 13 de diciembre a J Balvin en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un concierto que se extenderá por más de cuatro horas y que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año. El artista paisa regresa a la capital con un espectáculo que recorre su carrera, desde los primeros éxitos hasta los temas que lo consolidaron como una figura global del género urbano.

El propio cantante ha señalado que este show es un homenaje a la ciudad que creyó en él cuando comenzaba su camino artístico, razón por la cual anunció una experiencia especial para sus seguidores bogotanos, con una puesta en escena de alto nivel y momentos inéditos preparados exclusivamente para esta presentación.

TransMilenio no ampliará su horario por el evento

Pese a la magnitud del concierto y a las solicitudes de algunos ciudadanos, TransMilenio informó que el sistema operará con normalidad hasta las 11:00 de la noche. A diferencia de otros eventos masivos realizados en la ciudad, no se habilitarán rutas especiales ni se extenderá el servicio hasta la madrugada.

Las autoridades recomiendan a los asistentes planificar con anticipación su salida del estadio, considerar alternativas de transporte y tener en cuenta que la finalización del concierto podría coincidir con el cierre habitual del sistema.

Hora de inicio y llamado a llegar temprano

J Balvin confirmó a través de sus redes sociales que el concierto comenzará puntualmente a las 8:00 p. m. El artista pidió a sus seguidores llegar con suficiente antelación para evitar contratiempos y no perderse ninguna parte del espectáculo, que contará con una producción pensada para mantener al público conectado durante toda la noche.

“Esto es más que un concierto, es un homenaje a una ciudad que me abrió las puertas desde el día uno”, expresó el cantante, quien aseguró que el show estará a la altura de la energía del público capitalino.

Invitados especiales y rumores en redes sociales

En los días previos al evento han circulado versiones sobre la posible presencia de invitados especiales, tomando como referencia el concierto realizado en Medellín, donde Balvin compartió escenario con más de 20 artistas. Aunque no hay confirmación oficial, el influencer musical Juan José Guerrero aseguró que el show en Bogotá sí tendrá invitados y mencionó la posible participación de un artista internacional de gran reconocimiento.

Objetos que no se podrán ingresar al estadio

La organización recordó que está prohibido el ingreso de comida, bebidas, sombrillas, cámaras profesionales, correas, objetos cortopunzantes y armas. Estas medidas hacen parte del protocolo de seguridad dispuesto para garantizar el bienestar de los asistentes.

Cierres viales alrededor de El Campín

La Secretaría de Movilidad anunció cierres viales desde el 11 hasta el 14 de diciembre de 2025 en sectores cercanos al estadio. Habrá cierres totales y parciales en la calle 57A, la calle 53B Bis, la transversal 28 y la carrera 28, además de restricciones en algunos senderos peatonales y carriles de la avenida NQS. Las autoridades piden a conductores, peatones y ciclistas mantenerse informados y seguir la señalización dispuesta durante los días del evento.

Con logística especial, ajustes en la movilidad y miles de fanáticos listos para cantar sus éxitos, Bogotá se alista para una noche histórica junto a J Balvin.