15 años de Kien y Ke en la Casa Republicana:

El pasado martes 18 de noviembre, en medio del ruido mediático, de los foros políticos, de las peleas, del caos, KienyKe decide celebrar sus quince años de existencia y además entregar el Premio Nacional de Periodismo Digital, dando un espacio íntimo para los periodistas, columnistas, nominados e invitados especiales en la Casa Republicana (antiguo Club Médico de Bogotá) con la deliciosa gastronomía de Adriano. No faltó la buena comida, las bebidas, el talento y la alegría de la información con calidad de las nuevas generaciones de la comunicación colombiana.

“Amor es el acto que transforma a su objeto de cosa en persona”

“Hay quienes creen que existen problemas resueltos”

“Los mediocres ni siquiera inventamos nuestra manera de serlo”

Nicolás Gómez Dávila, filósofo y políglota colombiano. Cofundador de la Universidad de los Andes (1913-1994)

DEDICATORIA ESPECIAL

Al maestro Carlos Salas, quien ha inmortalizado su gran obra artística entregando al periodismo y la comunicación colombiana un símbolo aspiracional de ética, triunfo y juventud: “El Xilópalo”. La luz siempre vence a la oscuridad, y tu carrera es el mayor ejemplo de inmortalidad.

MOMENTO FELIZ

Es realmente bueno “como por variar” como dicen las señoras bogotanas, estar en un contexto periodístico sin tener que estar en guardia, en soledad, silencio o con el celular listo para grabar o con instrucciones a la policía, a los abogados o a los colegas. Vienen tiempos muy duros para la comunicación y el periodismo colombianos. Y esto no permite visibilizar otras formas de vida, consolidación de valores y escenarios de construcción social, como lo es la gastronomía, y en general, la industria de bebidas y alimentos.

Parafraseando un aparte del discurso inaugural de nuestra directora y fundadora Adriana Bernal, este año, en las quince primaveras de uno de los medios nativos digitales más importantes -y antiguos- del país que aún persisten como Kien y Ke, ella expresa que a diferencia de otros años, donde hubo eventos multitudinarios con más de trescientas personas, por un evento íntimo para celebrar también el aporte ya indiscutible e inmortal para la historia del periodismo colombiano, de convertir a KienyKe no solamente como una escuela y semillero de talentos de la comunicación -han pasado más de seiscientos periodistas a lo largo de los últimos quince años-, sino que generan la oportunidad para que desde los medios digitales tanto alternativos, comunitarios, independientes y populares, pero también los que hacen parte de los equipos de trabajo de medios masivos comerciales de alcance internacional -con dedicación a Colombia-, nacional y regional para que los diferentes géneros desde la crónica -tan olvidada y tan necesaria- pasando por el reportaje, la entrevista, la opinión y la caricatura muestran que existe una gran generación de periodistas colombianos de calidad.

MENÚ ESPECIAL

Una manera, o por lo menos la manera más adecuada y coherente con este espacio dedicado a la gastronomía, la hospitalidad y la industria de bebidas y alimentos es compartir con ustedes amables y especiales lectores el menú de nuestro almuerzo conmemorativo, que en lo personal disfruté muchísimo por haber reseñado hace algunos meses su carta anterior. Los dejo con el menú y agradezco a la vida, a las directivas de Kien y Ke y al periodismo como oficio que desde 2023 como columnista y desde 2021 como reportero ocasional, esta casa me da el honor de ser leído por ustedes, recibido en eventos, restaurantes y hoteles. Espero seguir teniendo el cariño y seguimiento de todos y todas ustedes con mayor calidad y peso en las opiniones.

“Entradas para compartir

CRUDO DE ATÚN Y TOMATE

Tumaca de San Manzano, atún fresco encostrado. gajos de naranja fresca y uvas verdes.

PATATAS BRAVAS “PORTA GAYOLA”

Criollas crocantes, salsa brava con vinagre de jerez, alioli de ajo confitado y Txistorra.

ARANCINI DE MANCHEGO

De arroz cremoso de hongos, servido con emulsión de aceitunas (4 unidades)

Plato fuerte

ARROZ CREMOSO DE GAMBAS

En mantecadura de Grana Padano D.O.P. terminado son stracciatella y espárragos.

ENTRECOT A LA PIMIENTA (400 gramos)

Madurado en seco, con demi de pimientas encurtidas, patatas fritas con alioli y ensalada fresca de la casa.

Postre

ÒPERA ADRIANO DE CAFÉ Y CHOCOLATE

Helado de mascarpone

Bebidas

VINO TINTO-Garnacha 2018

VINO BLANCO- Verdejo 2018

SODAS-AGUA-GASEOSAS

Bebidas sin alcohol”



Feliz cumpleaños Kien y Ke. La torta de chocolate queda para después del ChocoShow del 28 al 30 de noviembre en Corferias.