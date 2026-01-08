Este es el fragmento perdido de El Chavo en Cancún: ¿de cuándo es?

Un video recuperado desde una cinta VHS volvió a poner a "El Chavo" en conversación. El fragmento muestra a varios personajes en las playas de Cancún y circula como un material que, por años, se consideró perdido o incompleto.

¿Qué se sabe del hallazgo?

La difusión se atribuye a un coleccionista de Puerto Rico conocido en redes como "scoobyonda", quien suele compartir grabaciones antiguas y pedir apoyo para ubicar fechas y segmentos. En esta ocasión, el material aparece con el rótulo "La vecindad en Cancún" y se relaciona con la etapa en la que el programa "Chespirito" funcionaba como contenedor de varios sketches.

La datación todavía no es uniforme. Algunas reconstrucciones lo ubican entre 1980 y los primeros años de esa década, con la posibilidad de que haya tenido retransmisiones posteriores. La calidad del video, con desgaste típico de soportes domésticos, refuerza la idea de una copia grabada y preservada fuera del circuito original.

¿Qué aparece en el video?

Lo compartido hasta ahora corresponde a un fragmento, no necesariamente al episodio completo. Se ve al Profesor Jirafales en una especie de excursión o clase en la playa, acompañado por El Chavo, La Chilindrina, Ñoño, La Popis y Godínez. El escenario es inusual porque rompe con la vecindad habitual y traslada la dinámica a un entorno de vacaciones.

También se menciona la aparición de Doctor Chapatín, otro personaje de Roberto Gómez Bolaños, dentro de una secuencia que juega con un supuesto "objeto volador" que termina explicado como un elemento propio de la playa. Ese cruce de personajes alimenta la hipótesis de que el material pertenece a un formato mixto de sketches.

¿Por qué reabre la conversación?

Más allá de la nostalgia, el caso vuelve a poner sobre la mesa cómo se conserva la memoria audiovisual cuando partes del archivo quedan dispersas en colecciones privadas y grabaciones caseras. El punto clave, por ahora, es simple: el video existe, circula y todavía hay preguntas abiertas sobre su origen, su duración real y si se conserva el episodio completo.