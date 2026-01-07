“Dos hombres dándose puños”: Blessd habla de su pelea con Feid

Durante meses fue solo un murmullo en redes sociales. Comentarios sueltos, teorías de fanáticos y especulaciones sin pruebas rodearon una supuesta pelea entre dos de los artistas más influyentes del reguetón colombiano. Hoy, ese rumor dejó de serlo. Blessd confirmó que sí tuvo un enfrentamiento físico con Feid durante la Copa América de 2024, un episodio que hasta ahora había permanecido fuera del dominio público.

La confesión salió a la luz en una conversación reciente con el streamer Westcol, quien decidió preguntar sin rodeos por uno de los temas más incómodos en la historia reciente de la música urbana nacional.

Le puede interesar: ¿Nuevo romance? Yina Calderón publica videos con el ex de Aida Victoria

De la evasión a la verdad sin filtros

Al inicio de la charla, Blessd evitó profundizar. Su lenguaje corporal dejaba claro que no se trataba de un recuerdo cómodo. Sin embargo, tras la insistencia del creador de contenido, el artista optó por hablar con franqueza.

“Sí hubo un problema, una pelea, un inconveniente. Dos hombres dándose puños. No vamos a engañar a la gente”, aseguró el cantante, dejando en claro que el altercado no fue un simple cruce verbal, sino un enfrentamiento real.

Lejos de dramatizar el hecho, Blessd afirmó que hoy ambos continúan con sus carreras y que el conflicto no dejó secuelas personales.

Una de las grandes preguntas que rondó durante años fue cómo un episodio de este calibre pasó desapercibido en un evento lleno de cámaras y figuras públicas. Blessd explicó que la pelea ocurrió en un espacio controlado.

“¿Sabe qué fue lo mejor que pasó? Que donde veíamos el partido eso lo cerraron. Si no lo hubieran hecho, se habría filtrado por todos lados”, relató el artista, dando contexto a la ausencia total de videos o fotografías.

Esta situación permitió que el incidente quedara reducido a comentarios internos, hasta que ahora salió a la luz.