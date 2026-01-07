¿Nuevo romance? Yina Calderón publica videos con el ex de Aida Victoria

Un inesperado cruce de caminos volvió a sacudir el mundo de la farándula digital colombiana. Yina Calderón, una de las creadoras de contenido más controversiales del país, se convirtió nuevamente en tendencia tras publicar una serie de historias que encendieron las alarmas entre sus seguidores. Aunque la DJ se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Guatapé, Antioquia, lo que realmente captó la atención fue la identidad del hombre que apareció a su lado.

Se trata de Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, empresario y expareja sentimental de Aida Victoria Merlano, con quien mantuvo una relación altamente expuesta al ojo público y de la que nació su hijo, Emiliano.

Las imágenes compartidas por Yina Calderón muestran un ambiente de descanso y diversión: sol, piscina y un paisaje característico de la represa de Guatapé. Sin embargo, los videos dejaron ver una proximidad física que desató todo tipo de interpretaciones. Abrazos, sonrisas y gestos afectuosos marcaron el tono de las publicaciones.

Uno de los elementos que más ruido generó fue la elección musical. Calderón acompañó uno de los clips con el tema ‘Secreto’, interpretado por Anuel AA y Karol G, una canción asociada a relaciones sentimentales ocultas. A esto se sumó un corazón en pantalla y un abrazo prolongado al empresario, lo que terminó de avivar los rumores.

Frases que alimentaron la controversia

Lejos de despejar dudas, la DJ decidió incluir mensajes que muchos interpretaron como una declaración indirecta. “Ustedes me molestan con otro y el dueño de mi vida es él” y “el amor de mi vida” fueron algunas de las frases que aparecieron en sus historias y que rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas.

Para varios seguidores, estas palabras sugieren que existe algo más que una amistad entre ambos. Otros, en cambio, consideran que se trata de una jugada calculada para generar alcance, una estrategia que Yina Calderón ha utilizado en otras ocasiones para mantenerse en el centro del debate digital.