El fútbol bogotano comenzó el 2026 con una imagen inédita: Ryan Reynolds, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, vistiendo la camiseta del Internacional de Bogotá. El gesto no fue casual ni promocional, sino una confirmación pública de su vínculo con el club que atraviesa una renovación institucional sin precedentes, luego de operar durante años bajo el nombre de La Equidad.

El actor canadiense, famoso por su papel como Deadpool, se convirtió en el segundo actor de Hollywood en recibir oficialmente la indumentaria del equipo capitalino, ahora bajo el control del Tylis-Porter Group, conglomerado encabezado por Albert Tylis y Sam Porter.

Un video viral que amplificó el impacto del nuevo proyecto

A través de un breve video compartido en redes sociales, Reynolds mostró la camiseta oficial, una bufanda y una taza del club, acompañando la publicación con un mensaje cargado de humor: “Enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo cual significa mucho más”. La frase, coherente con su estilo cercano, lo mantuvo durante horas como tendencia en plataformas digitales.

El impacto mediático reforzó la visibilidad del Internacional de Bogotá, que apunta a posicionar su marca fuera de Colombia, tras varios años sin protagonismo deportivo relevante.

Tras la adquisición del 99 % del club por USD 30 millones, la nueva administración tomó una decisión radical: renovar completamente la identidad institucional. El proceso incluyó nuevo nombre, escudo, colores y uniformes, con una estética moderna pensada para conectar con audiencias globales.