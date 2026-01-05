Jesaaelys Ayala González, hija menor de Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores el pasado 4 de enero de 2026 al revelar que ya está casada. A través de sus redes sociales, la influencer puertorriqueña de 29 años confirmó que contrajo matrimonio en octubre de 2025, en una ceremonia privada e íntima, celebrada lejos del ojo público y reservada únicamente para familiares y amigos cercanos.

La noticia tomó por sorpresa incluso a sus seguidores más fieles, ya que durante tres meses Jesaaelys mantuvo el enlace en completo hermetismo. Fue hasta comienzos de este año cuando decidió compartir varias imágenes del momento que marcó una nueva etapa en su vida personal.

Jesaaelys Ayala es creadora de contenido digital y suma más de dos millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir aspectos de su vida personal, belleza y bienestar. En esta ocasión, utilizó esa plataforma para anunciar su matrimonio con Carlos Olmo, su pareja desde hace aproximadamente nueve años, relación que ella misma había documentado previamente en aniversarios y publicaciones pasadas.

En su mensaje, la joven escribió: “4 de octubre de 2025 me casé con el amor de mi vida”, confirmando así la fecha exacta del enlace.

Hasta el momento, Jesaaelys no ha revelado públicamente el lugar donde se llevó a cabo la ceremonia.