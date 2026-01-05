Jesaaelys Ayala González, hija menor de Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores el pasado 4 de enero de 2026 al revelar que ya está casada. A través de sus redes sociales, la influencer puertorriqueña de 29 años confirmó que contrajo matrimonio en octubre de 2025, en una ceremonia privada e íntima, celebrada lejos del ojo público y reservada únicamente para familiares y amigos cercanos.
Le puede interesar: Vuelos al Caribe vuelven: Latam y Avianca reacomodan tras alerta FAA
La noticia tomó por sorpresa incluso a sus seguidores más fieles, ya que durante tres meses Jesaaelys mantuvo el enlace en completo hermetismo. Fue hasta comienzos de este año cuando decidió compartir varias imágenes del momento que marcó una nueva etapa en su vida personal.
Jesaaelys Ayala es creadora de contenido digital y suma más de dos millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir aspectos de su vida personal, belleza y bienestar. En esta ocasión, utilizó esa plataforma para anunciar su matrimonio con Carlos Olmo, su pareja desde hace aproximadamente nueve años, relación que ella misma había documentado previamente en aniversarios y publicaciones pasadas.
En su mensaje, la joven escribió: “4 de octubre de 2025 me casé con el amor de mi vida”, confirmando así la fecha exacta del enlace.
Hasta el momento, Jesaaelys no ha revelado públicamente el lugar donde se llevó a cabo la ceremonia.
La ausencia de Daddy Yankee en la boda
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la aparente ausencia de Daddy Yankee en las fotografías difundidas del matrimonio. En ninguna de las imágenes publicadas se observa al artista urbano, conocido como el ‘Big Boss’, lo que generó múltiples comentarios y especulaciones en redes sociales.
En contraste, Mireddys González, madre de Jesaaelys y exesposa de Daddy Yankee durante casi 30 años, sí aparece acompañando a su hija e incluso habría sido quien la llevó al altar.
Hasta ahora, no se ha confirmado si el cantante fue invitado o si decidió no asistir. Daddy Yankee tampoco se ha pronunciado públicamente tras conocerse la noticia.
Un distanciamiento familiar marcado por el divorcio
La ausencia del intérprete de Gasolina coincide con el distanciamiento entre padre e hija, ocurrido tras el anuncio de la separación y posterior divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González a finales de 2024. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por conflictos legales y demandas, que aún continúan.
Jesaaelys fue una de las hijas más activas en redes durante ese periodo y, aunque nunca tomó partido de manera explícita, todo indica que la situación provocó una fractura interna en la familia, afectando su relación con su padre.
También le puede interesar: Los países a los que los colombianos pueden viajar sin visa en 2026
En febrero de 2025, Jesaaelys abordó el tema en su canal de YouTube, donde habló del impacto emocional del divorcio de sus padres. En ese espacio, reconoció que la relación con su padre se vio afectada y expresó su apoyo incondicional a su madre.
“Usualmente las personas se divorcian en privado y así lo quería una de las partes, esa parte era mi mamá… La otra parte quiso todo lo contrario”, afirmó, señalando además que se enteró de la magnitud del conflicto a través de redes sociales.