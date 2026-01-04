Vuelos al Caribe vuelven: Latam y Avianca reacomodan tras alerta FAA

Tras el levantamiento de restricciones temporales en el espacio aéreo del Caribe, varias aerolíneas con operación desde Colombia empezaron a normalizar sus itinerarios hacia Aruba, Curazao y San Juan. El ajuste llega después de cancelaciones y reprogramaciones del fin de semana, y viene acompañado de opciones de cambio, reembolso y recomendaciones para que los viajeros revisen el estado de sus vuelos antes de salir al aeropuerto.

Qué cambió en el espacio aéreo

Las restricciones se originaron por advertencias de seguridad emitidas desde Estados Unidos para operaciones en el Caribe, en un contexto de actividad militar en la región. Según Reuters, la autoridad estadounidense informó que las limitaciones expirarían y que las aerolíneas podrían retomar vuelos a medida que se actualizan los itinerarios. Aun con el levantamiento, analistas y compañías anticipan que la vuelta a la operación completa puede tomar varios días, por el volumen de pasajeros represados y la reorganización de aviones y tripulaciones.

Latam: refuerzo el 5 de enero

Latam Airlines Colombia informó que retomó su operación regular hacia Aruba y Curazao y que, como medida adicional, programó vuelos especiales ida y regreso a ambos destinos para el 5 de enero. La compañía indicó que está contactando de forma proactiva a los pasajeros afectados con los datos registrados en las reservas y recordó que opera tres frecuencias semanales entre Bogotá-Aruba y Bogotá-Curazao.

Avianca: reacomodación y cambios sin costo

Avianca también anunció la reactivación de su operación desde y hacia Aruba, Curazao y San Juan, tras la actualización de las instrucciones de seguridad que permitieron reanudar vuelos. La aerolínea señaló que su prioridad es la reacomodación de pasajeros en vuelos existentes y, cuando aplique, en operaciones adicionales.

En su guía para viajeros con itinerarios impactados, Avianca detalló tres alternativas: viajar en el primer vuelo disponible, reprogramar sin costo en la misma ruta (sujeto a disponibilidad) para volar hasta 14 días después del nuevo itinerario, o solicitar reembolso de los tramos no utilizados.

Qué revisar antes de ir al aeropuerto

Las aerolíneas recomiendan moverse solo con la confirmación del itinerario actualizado: verificar el estado del vuelo, revisar posibles cambios de hora o puerta y mantener correctos los datos de contacto para recibir notificaciones. Si se requiere ajuste, lo más seguro es usar canales oficiales para que el cambio quede registrado.