Concierto gratis de Peter Manjarrés en Bogotá: fecha y lugar

La música vallenata se tomará el corazón del centro histórico de Bogotá en enero. En el marco de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2026, el reconocido cantante Peter Manjarrés ofrecerá un concierto completamente gratis en el Barrio Egipto, uno de los sectores más tradicionales de la localidad de La Candelaria.

El evento hace parte de una celebración con más de dos siglos de historia, que combina manifestaciones religiosas, culturales y comunitarias, y que este año espera la asistencia de más de 40.000 personas durante tres días consecutivos de programación.

La Fiesta de Reyes Magos se remonta a las postrimerías del siglo XVIII, cuando el Barrio Egipto comenzó a consolidarse como un punto clave de encuentro cultural en la Bogotá colonial. Con el paso del tiempo, la celebración se transformó en un patrimonio vivo que mantiene vigentes las tradiciones populares del centro de la ciudad.

Para la edición 2026, la festividad se realizará los días 10, 11 y 12 de enero, con actividades desde las 11:00 a. m., integrando expresiones artísticas, gastronomía típica y actos religiosos.

Peter Manjarrés cerrará la programación musical

El momento más esperado llegará el lunes 12 de enero, cuando Peter Manjarrés suba al escenario para cerrar oficialmente la celebración. El artista vallenato será el encargado de poner el broche de oro a una jornada diseñada para el disfrute de familias, turistas y amantes de la música colombiana.

Su presentación se realizará en un ambiente abierto y gratuito, como parte del compromiso de la organización por rescatar la identidad cultural del Barrio Egipto y promover el acceso a eventos artísticos de gran formato.

Escenarios y programación artística

La Alcaldía Local de La Candelaria, bajo la dirección de Angélica María Angarita Serrano, estructuró una agenda que contará con dos tarimas principales: una ubicada en la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y otra en la Plaza Rumichaca, punto emblemático del sector.

Desde el sábado 10 de enero, los asistentes podrán disfrutar de géneros como carranga, rock y vallenato, incluyendo tributos a Rafael Orozco y Eddy Santiago. El domingo 11, la música continuará con la presentación de la orquesta Iván y sus Bam Band, preparando el ambiente para el cierre del lunes.

En total, participarán más de 30 artistas, de los cuales 15 fueron seleccionados mediante convocatoria pública, con el objetivo de impulsar el talento local de La Candelaria.