¿Final alternativo de Stranger Things? Netflix revela la verdad

En los últimos días, el universo de Stranger Things volvió a sacudirse, no por una nueva escena en Hawkins, sino por una ola de rumores que se propagaron rápidamente en redes sociales. Usuarios comenzaron a hablar de un supuesto noveno episodio de la quinta temporada, el cual incluiría un final alternativo para satisfacer a los seguidores inconformes con el desenlace. Sin embargo, Netflix fue tajante y aclaró que dicha información es falsa.

La plataforma de streaming ratificó que el capítulo emitido el 31 de diciembre de 2025 es el cierre oficial y definitivo de la historia creada por los hermanos Duffer, descartando cualquier posibilidad de una nueva versión del final.

No habrá episodio extra, pero sí un contenido especial

Aunque no existe un noveno capítulo, Netflix sí anunció un proyecto relacionado con el final de la serie. Se trata del documental ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’, una producción que mostrará el proceso creativo y emocional detrás del cierre de la ficción.

Este especial no es un episodio narrativo, sino un recorrido por el detrás de cámaras, las decisiones de guion y el impacto que tuvo el final tanto en el elenco como en los creadores. El documental tendrá una duración de una hora y se estrenará el lunes 12 de enero de 2025.

Desde su estreno, el desenlace de Stranger Things 5 provocó una fuerte conversación digital. Parte de la audiencia destacó el sacrificio y la determinación final de Once, considerándolo un cierre coherente con su evolución a lo largo de la serie. Otros, en cambio, expresaron que el personaje merecía un destino menos marcado por la pérdida y más cercano a la felicidad que siempre buscó.

A esto se sumó la escena protagonizada por Will, en la que confesó abiertamente su identidad sexual, un momento que generó un intenso debate en redes sociales y que consolidó el final como uno de los más comentados del año dentro del entretenimiento.