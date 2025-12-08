Inicio
Fuga en La Picota: preso por secuestro salió como visitante

Lun, 08/12/2025 - 08:36
La fuga de Pedro David Nieves Mosquera, quien salió de La Picota haciéndose pasar por visitante, reabrió cuestionamientos a los controles del Inpec.
Créditos:
Archivo

El Inpec confirmó la fuga de Pedro David Nieves Mosquera, condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo, quien salió de la cárcel La Picota, en Bogotá, haciéndose pasar por un visitante.

Según el reporte preliminar, la evasión ocurrió hacia las 4:20 p. m. del domingo 7 de diciembre en la estructura 3 del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON). Durante la jornada de visitas, el interno habría hecho un "cambiazo" con un familiar: el visitante se quedó adentro ocupando el lugar del preso, mientras Nieves Mosquera abandonó el penal presentándose ante los guardias como el ciudadano autorizado para salir.

Respuesta del Inpec y primeras investigaciones

Una vez se detectó la ausencia del condenado, el Inpec activó los protocolos de búsqueda interna y, al confirmar la fuga, puso en marcha un plan conjunto con la Policía y la Fiscalía para ubicarlo. De forma paralela, se abrió una investigación disciplinaria interna para establecer cómo se concretó el cambiazo, qué funcionarios estaban de turno en la zona de visitas y si hubo omisiones o posible complicidad de miembros del cuerpo de custodia.

El instituto penitenciario también revisa los controles de identificación aplicados en la salida de visitantes, así como el uso y verificación de documentos y registros biométricos en La Picota.

Antecedentes del prófugo

Nieves Mosquera tiene antecedentes penales previos. Antes de esta condena ya había pagado más de ocho años de prisión por extorsión en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Tras recuperar la libertad, fue capturado de nuevo por un caso ocurrido en Sáchica (Boyacá), donde una víctima fue engañada, retenida varias horas y despojada de dinero, tarjetas y una camioneta.

Por esos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, cargos que derivaron en la condena que hoy cumple y desde la cual se fugó.

