La actriz y cantante cartagenera Aida Bossa abre una nueva etapa en su camino artístico con el lanzamiento de “Plátano Maduro”, un sencillo que destila tradición, memoria y espíritu caribe desde el primer compás. La artista, reconocida por su trayectoria en la actuación y su defensa de la cultura, avanza con paso firme hacia una faceta musical más personal, más raíz y más conectada con la oralidad que ha acompañado su vida desde la infancia.

“Plátano Maduro es un canto de tradición oral del Bolívar; lo cantaba el campesino en el monte, llegando a las rosas de siembra y hasta en los velorios”, explica Bossa al hablar del origen de esta pieza que rescata sonidos y relatos heredados. En su voz, el canto se convierte en una celebración íntima de las raíces que la han moldeado: la cocina, lo cotidiano, el fogón familiar, los rituales comunitarios y ese universo simbólico que solo el Caribe sabe imprimir en sus canciones.

Esta exploración sonora marca un punto clave en su carrera: Aida Bossa se asume ahora como una cantante que no solo interpreta, sino que también preserva y reinventa la tradición oral. “Plátano Maduro es un homenaje a nuestra tradición, y es de lo que habla todo mi álbum de tradición oral”, afirma, destacando la línea conceptual que sostiene su próximo trabajo discográfico.

Su álbum, que verá la luz en 2026, se plantea como un viaje por la memoria colectiva del Caribe colombiano. A través de cantos, historias y evocaciones que han pasado de generación en generación, Aida construye un puente entre el pasado y el presente, ofreciendo una propuesta que combina estudio, sensibilidad y una profunda conexión emocional con su territorio.

El sencillo no solo revela una voz más madura y más segura, sino también una artista que entiende su música como herramienta de resistencia cultural. “Plátano Maduro” es, en esencia, una reafirmación de identidad: un llamado a valorar lo que somos, lo que recordamos y lo que heredamos.

Con esta nueva etapa, Aida Bossa se consolida como una de las voces más comprometidas con la preservación de la cultura caribeña, llevando su arte a un terreno donde la memoria se canta, se siente y se comparte. Su nueva música promete expandir esa conexión con el público, invitando a redescubrir la belleza profunda de lo ancestral.