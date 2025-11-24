Inicio
Fútbol

Cúcuta Deportivo vuelve a una final y sella su pase con goleada

Lun, 24/11/2025 - 12:20
Con una victoria aplastante 4-0 sobre Internacional de Palmira, el equipo rojinegro selló su liderato en el Grupo A y consiguió el boleto a la gran final del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2025.
Cúcuta deportivo
Créditos:
Cúcuta Deportivo F.C. | Cúcutaoficial IG

La hazaña del 'Doblemente Glorioso'

En una noche histórica, Cúcuta Deportivo demostró toda su jerarquía y determinación al golear 4-0 al Internacional de Palmira en la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales. Este triunfo contundente no solo les dio los tres puntos, sino que les permitió alcanzar el liderato del Grupo A, asegurando su pasaje a la gran final del torneo.

Reconocimiento institucional

La DIMAYOR no tardó en expresar su reconocimiento al club nortesantandereano. A través de un comunicado oficial, destacó el desempeño excepcional del plantel, el trabajo del cuerpo técnico y el apoyo fundamental de la hinchada rojinegra que acompañó de manera incondicional durante todo el proceso.


El Cúcuta Deportivo cierra esta fase del torneo con una campaña sólida y convincente que los lleva a la instancia definitiva. Ahora, el equipo y su afición ya piensan en la gran final, donde buscarán consagrarse campeones del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2025.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
