Inicio
Radar K

Neill Felipe Cubides Ariza (1969–2026), Profesor de la Universidad Externado

Mié, 21/01/2026 - 09:04
Murio un maestro y un padre. El Externado queda con una silla vacia y un llamado a la memoria sin especulaciones.
Neill Felipe Cubides Ariza (1969–2026), Profesor de la Universidad Externado
Créditos:
Kienyke.com

La última imagen de Neill Felipe Cubides Ariza no es la de un aula, ni la de un tablero lleno de apuntes. Es la de un padre saliendo de una clínica en la noche, después de acompañar a su hijo en una urgencia médica. Hacía lo que hacen los padres: estar, cuidar, proteger. De allí tomó un taxi para regresar a casa y nunca llegó.

Vinieron entonces las horas de incertidumbre. La angustia de la familia. La espera que se vuelve interminable cuando no hay respuestas y el silencio pesa más que cualquier noticia. Días después llegó la confirmación más dura: Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia, había sido asesinado.

Las autoridades adelantan las investigaciones y han hablado de un posible caso de “paseo millonario”. También, de movimientos forzados en sus cuentas, de un recorrido que terminó en el sur de Bogotá, donde su cuerpo fue hallado. Los detalles están hoy en manos de la justicia y allí deben permanecer, con rigor y sin especulación.

Pero más allá del expediente judicial queda una verdad que duele: murió un maestro. Murió un hombre dedicado a formar, a pensar, a escuchar, a exigir con criterio y a acompañar a sus estudiantes en el camino de entender el mundo. Murió un padre. Murió un ser humano cuya vida estaba hecha de palabras, de preguntas, de aulas y de futuro.

En la Universidad Externado quedó una silla vacía. Un curso que ya no tendrá su voz. Unos pasillos que hoy guardan un silencio distinto, un silencio de duelo. La comunidad académica no solo perdió a un docente: perdió a uno de los suyos, a alguien que hacía parte de la cotidianidad y del alma de la institución.

Cuando la violencia alcanza a un profesor, no se trata únicamente de una tragedia familiar. Es una herida para la educación y para el país; un golpe a los espacios donde se construye pensamiento, donde se forma criterio, donde se aprende a debatir y a disentir sin miedo.

Desde KienyKe queremos enviar un mensaje de condolencia profundo y sincero a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus seres queridos, a sus colegas y a todos sus estudiantes. Acompañarlos en este dolor que no tiene explicación ni consuelo inmediato, pero que no debe vivirse en soledad.

Todos los que creemos que cada vida importa, y que la de un maestro, que dedica su existencia a formar a otros, merece ser honrada con respeto, memoria y verdad.

 

Educación
Colombia
Cultura
Radar K
Radar K – KienyKe.com. Contenido protegido por derechos de autor. Prohibida su reproducción, adaptación o distribución sin autorización expresa.
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Así se ve la exmodelo Ingrid Karina tras varios meses de rehabilitación
Qué pasó con Ingrid Karina
La exmodelo Ingrid Karina Sánchez reapareció en redes sociales con una foto que demuestra el avance en su proceso de rehabilitación.
Política
¿Por qué los tarjetones electorales son tan difíciles de entender?
Votos nulos en Colombia: cómo influye el diseño del tarjetón
Tarjetones grandes, listas abiertas y consultas unificadas: por qué suben los errores y los votos nulos.
Konciencia
La felicidad: el camino de la humildad lúcida
Konciencia
Desde la experiencia personal y terapéutica, hay una verdad que se vuelve evidente con los años: no se puede cuidar al otro sin haberse cuidado primero.
Mundo
Trump afirma que EE.UU. necesita Groenlandia por seguridad
Trump- Davos-Groenlandia
El mandatario reiteró su interés en Groenlandia, descartó el uso de la fuerza y criticó la postura de Dinamarca.