Neill Felipe Cubides Ariza (1969–2026), Profesor de la Universidad Externado

La última imagen de Neill Felipe Cubides Ariza no es la de un aula, ni la de un tablero lleno de apuntes. Es la de un padre saliendo de una clínica en la noche, después de acompañar a su hijo en una urgencia médica. Hacía lo que hacen los padres: estar, cuidar, proteger. De allí tomó un taxi para regresar a casa y nunca llegó.

Vinieron entonces las horas de incertidumbre. La angustia de la familia. La espera que se vuelve interminable cuando no hay respuestas y el silencio pesa más que cualquier noticia. Días después llegó la confirmación más dura: Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la Universidad Externado de Colombia, había sido asesinado.

Las autoridades adelantan las investigaciones y han hablado de un posible caso de “paseo millonario”. También, de movimientos forzados en sus cuentas, de un recorrido que terminó en el sur de Bogotá, donde su cuerpo fue hallado. Los detalles están hoy en manos de la justicia y allí deben permanecer, con rigor y sin especulación.

Pero más allá del expediente judicial queda una verdad que duele: murió un maestro. Murió un hombre dedicado a formar, a pensar, a escuchar, a exigir con criterio y a acompañar a sus estudiantes en el camino de entender el mundo. Murió un padre. Murió un ser humano cuya vida estaba hecha de palabras, de preguntas, de aulas y de futuro.

En la Universidad Externado quedó una silla vacía. Un curso que ya no tendrá su voz. Unos pasillos que hoy guardan un silencio distinto, un silencio de duelo. La comunidad académica no solo perdió a un docente: perdió a uno de los suyos, a alguien que hacía parte de la cotidianidad y del alma de la institución.

Cuando la violencia alcanza a un profesor, no se trata únicamente de una tragedia familiar. Es una herida para la educación y para el país; un golpe a los espacios donde se construye pensamiento, donde se forma criterio, donde se aprende a debatir y a disentir sin miedo.

Desde KienyKe queremos enviar un mensaje de condolencia profundo y sincero a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus seres queridos, a sus colegas y a todos sus estudiantes. Acompañarlos en este dolor que no tiene explicación ni consuelo inmediato, pero que no debe vivirse en soledad.

Todos los que creemos que cada vida importa, y que la de un maestro, que dedica su existencia a formar a otros, merece ser honrada con respeto, memoria y verdad.