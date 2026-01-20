El odio también baila: polémica por himno nazi en un club nocturno de Miami

Miami, una ciudad construida por migrantes, diversidad y memoria histórica, quedó en el centro de una fuerte controversia tras la difusión de videos grabados en el club nocturno Vendôme, en Miami Beach. En las imágenes se ve a un grupo de asistentes cantando y celebrando una canción con letras que glorifican a Adolf Hitler, mientras algunos realizaban el saludo nazi.

Los videos, que se hicieron virales en redes sociales, muestran el momento en el que suena el tema “Heil Hitler” del rapero Ye (antes Kanye West). Se trata de una canción ampliamente señalada y rechazada por organizaciones judías y plataformas digitales, tanto por su contenido abiertamente antisemita como por exaltar al líder del régimen responsable del Holocausto.

Influencers, gestos y símbolos de odio

En los videos aparecen figuras de redes sociales asociadas a discursos extremistas, entre ellos Nick Fuentes y Andrew Tate, coreando la canción y haciendo gestos que remiten al nazismo. La escena, ocurrida en un espacio público de entretenimiento, desató una ola de indignación inmediata. No solo por la canción, sino por la normalización visual de símbolos ligados a uno de los capítulos más oscuros de la historia del siglo XX.

Reacción de autoridades y comunidad judía

Las autoridades de Miami Beach y del condado Miami-Dade condenaron el hecho de manera categórica. El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, calificó el episodio como “ofensivo y perturbador”, y pidió revisar cómo se permitió que ese contenido se reprodujera en un establecimiento abierto al público. En la misma línea, la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, afirmó que “el odio no tiene cabida en nuestra comunidad” y exigió responsabilidades claras.

La Anti-Defamation League (ADL) también se pronunció. Señaló que la glorificación de Hitler y el uso de música con mensajes nazis no puede tratarse como una “provocación cultural”, sino como un acto que reabre heridas históricas y alimenta el antisemitismo contemporáneo.

La respuesta del club Vendôme

Ante la presión pública, el club Vendôme emitió un comunicado en el que:

Rechazó cualquier forma de antisemitismo o discurso de odio .

Calificó lo ocurrido como “profundamente ofensivo e inaceptable”.

Anunció una investigación interna para determinar cómo se permitió que la canción fuera reproducida.

Aseguró que tomará medidas para evitar que el local sea utilizado como plataforma para mensajes extremistas.

Más que una canción: el debate de fondo

El caso reabre una discusión mayor: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los espacios culturales y de entretenimiento frente a la circulación de símbolos de odio? En una era dominada por redes sociales, donde la provocación se monetiza y el escándalo se vuelve contenido, la frontera entre “show” y apología se vuelve peligrosa.

Que un himno que exalta al nazismo suene en una discoteca de Miami no es solo una falta de sensibilidad. Es, también, una alerta sobre cómo el antisemitismo, lejos de ser un residuo del pasado, encuentra hoy nuevos escenarios, nuevos públicos y nuevos formatos de validación.

No se trata de censura artística, sino de memoria histórica y responsabilidad social. Porque cuando el odio se convierte en música de fondo y en gesto viral, la sociedad entera está obligada a preguntarse en qué momento se normalizó lo que nunca debió volver a ser trivializado.