Carla Giraldo responde a fuertes críticas de Yaya Muñoz

La controversia volvió a rodear a La casa de los famosos Colombia, aunque esta vez no ocurrió dentro del set ni entre los participantes, sino en el terreno de la opinión pública. Carla Giraldo, presentadora del reality, respondió de manera directa a los comentarios que Yaya Muñoz, exparticipante del programa, hizo recientemente sobre su desempeño como conductora, generando una nueva ola de reacciones en redes sociales.

El origen de la polémica se dio durante la participación de Yaya Muñoz en un pódcast, en el que habló de su paso por el reality y cuestionó el rol de Giraldo frente a las cámaras. Según Muñoz, la presentadora adopta en ocasiones una actitud más cercana a la de una concursante que a la de una figura imparcial, señalando además que algunos de sus comentarios pueden percibirse como pasivo-agresivos.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y dividieron opiniones entre los seguidores del programa. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Yaya y coincidieron en que el estilo de Carla Giraldo resulta confrontacional, otros salieron en defensa de la presentadora, argumentando que su carácter directo y su forma de interactuar con los participantes hacen parte del sello que ha definido la identidad del formato.

La respuesta de Carla Giraldo

Ante el revuelo, Carla Giraldo decidió pronunciarse públicamente. Lo hizo durante una transmisión en vivo en TikTok, mientras se preparaba para una de las galas del reality. Con un tono sereno, pero cargado de ironía, la presentadora recordó que todas las personas tienen derecho a expresar su opinión, aunque subrayó que no todos conocen lo que ocurre detrás de cámaras ni las dinámicas internas del programa.

“Cada quien habla desde su experiencia”, afirmó Giraldo, dejando claro que las críticas no la afectan. Incluso, con humor, aseguró que este tipo de comentarios terminan dándole mayor visibilidad y que, en cierto modo, “la vuelven más famosa”. Además, enfatizó que no guarda ningún resentimiento hacia Yaya Muñoz y que, por el contrario, le tiene aprecio.