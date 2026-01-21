Medicina Legal confirma víctimas en Guaviare: van 26 muertes

Las autoridades atribuyen el enfrentamiento a una confrontación directa entre dos estructuras de las disidencias de las extintas FARC: el Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frente, bajo el mando de Calarcá Córdoba. El choque se produjo el viernes pasado y dejó al menos 26 combatientes muertos, en medio de una disputa por el control de economías ilícitas en la Amazonia.

Ambos grupos se enfrentan por corredores estratégicos relacionados con el narcotráfico, la explotación ilegal de madera y rutas de movilidad en el sur del país.

Días antes del pronunciamiento oficial, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) había denunciado que varias de las víctimas del combate eran menores indígenas Nasa, provenientes del departamento del Cauca.

En un comunicado, la organización advirtió que los grupos armados continúan trasladando a menores reclutados a regiones lejanas de sus territorios de origen, reduciendo sus posibilidades de huida. “Una vez más, nuestros niños y niñas pagan las consecuencias de una guerra que no les pertenece”, señaló la Acin.

Alertas ignoradas y riesgo para la población civil

La Defensoría del Pueblo había emitido al menos tres alertas tempranas sobre el deterioro de la seguridad en municipios de la Amazonia colombiana, advirtiendo graves riesgos para la población civil y un aumento del reclutamiento forzado. Aunque el Ejército Nacional no descartó inicialmente que entre los fallecidos pudiera haber civiles, Medicina Legal no se ha pronunciado al respecto.

La confrontación se explica por la ruptura ocurrida a mediados de 2024 dentro del Estado Mayor Central, cuando surgieron diferencias entre Iván Mordisco y Calarcá Córdoba sobre los diálogos de paz con el Gobierno y el control territorial. Desde comienzos de 2025, los enfrentamientos se han intensificado en Guaviare, Caquetá y sectores del Meta, según autoridades y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Pese a la escalada violenta, el Gobierno Nacional mantiene una mesa de negociación con el grupo de Calarcá Córdoba dentro de la política de paz total, aunque ha reiterado que la continuidad del proceso depende del cumplimiento de los compromisos humanitarios en el territorio.