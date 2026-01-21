¿Cuántos años de cárcel da el paseo millonario en Bogotá?

En Bogotá, retener a una persona para vaciarle sus cuentas bancarias ya no será visto como un delito menor. A partir de este año, el llamado ‘paseo millonario’ dejó de ser judicializado como hurto agravado y pasó a ser procesado como secuestro extorsivo, una decisión que eleva las condenas hasta 42 años de prisión.
El cambio responde a una estrategia conjunta entre la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, que busca castigos proporcionales al daño físico, psicológico y social que sufren las víctimas de estas retenciones ilegales.
Durante años, los responsables de este tipo de hechos enfrentaban penas que no superaban los nueve años de cárcel, al ser imputados por hurto. Sin embargo, las autoridades concluyeron que privar de la libertad a una persona, incluso por cortos periodos, constituye un secuestro, especialmente cuando existe un beneficio económico.
El artículo 169 del Código Penal establece que quien retenga a una persona con fines de provecho incurre en secuestro extorsivo, un delito con sanciones mucho más severas y agravantes que pueden aumentar la pena.
“La libertad de ningún ciudadano puede quedar a merced de los criminales”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo, al explicar que este ajuste busca frenar la reincidencia y enviar un mensaje contundente a las estructuras criminales.
El caso de Neill Cubides estremeció a la ciudad
La gravedad del fenómeno quedó en evidencia con el asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido entre la noche del 15 de enero y la madrugada del 16 de enero. Tras abordar un taxi cerca de la Clínica El Country, fue retenido durante varias horas, mientras desde sus cuentas se realizaron tres transacciones por más de seis millones de pesos.
Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en una zona rural de Usme. Debido al estado en el que fue hallado, su identificación solo fue posible días después mediante registros odontológicos. Aunque las autoridades analizan varias hipótesis, el caso está vinculado inicialmente a un paseo millonario, el primero registrado en Bogotá este año.
Según la Secretaría de Seguridad, en 2025 se reportaron 40 denuncias por secuestro, asociadas a este tipo de retenciones, frente a 13 casos en 2024, lo que representa un incremento del 207 %. La Policía Metropolitana reportó 38 casos para el mismo periodo.
Los datos indican que los hombres son las principales víctimas, con 29 casos en 2025, frente a 11 en mujeres. Las localidades con más denuncias continúan siendo Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Fontibón, aunque las autoridades advierten posibles subregistros, ya que no todas las víctimas denuncian.
En operativos recientes, el GAULA logró desarticular estructuras que operaban en zonas como Chapinero, Teusaquillo y la Zona T, algunas responsables de retener víctimas hasta por 19 horas y cometer múltiples casos similares.
Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de inmediato cualquier hecho relacionado con ‘paseo millonario’ a la Línea 165 del GAULA, una herramienta clave para evitar que estos delitos queden en la impunidad.
En Bogotá, el mensaje es claro: retener a una persona para robarla ahora será castigado como secuestro.