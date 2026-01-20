Las claves del caso del docente del Externado Neill Felipe Cubides

Las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado en zona rural de Bogotá corresponde a Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 15 de enero.

Aunque los restos fueron localizados en la madrugada del 16 de enero, solo hasta este lunes 19 de enero se logró verificar plenamente su identidad. Debido al estado en que fue hallado el cuerpo y a la ausencia de documentos, fue necesario realizar exámenes forenses, entre ellos la comparación de placas dentales, para establecer que se trataba del docente de 54 años.

La desaparición tras una visita médica

Según las primeras indagaciones, el último lugar donde se tuvo noticia del profesor fue la Clínica El Country, en el norte de Bogotá. Cubides había acudido al centro asistencial para llevar a su hijo de 10 años a una consulta médica.

Cámaras de seguridad del sector registraron que, tras salir del lugar, el docente cruzó la carrera 15 y abordó un taxi. Ese fue el último rastro con vida que se tuvo de él. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto y activó la alerta por desaparición.

Su esposa, Denis Alfaro, relató que aquella noche no hubo ninguna señal de alarma: “Él se despide del niño, se despide de mí y sale por el lado de urgencias pediátricas de la Country. Una cámara muestra que cruza la calle y le hace la parada a un taxi. Hasta ahí sabemos de él”.