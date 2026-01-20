Las claves del caso del docente del Externado Neill Felipe Cubides

Las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado en zona rural de Bogotá corresponde a Neill Felipe Cubides Ariza, profesor de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 15 de enero.
Aunque los restos fueron localizados en la madrugada del 16 de enero, solo hasta este lunes 19 de enero se logró verificar plenamente su identidad. Debido al estado en que fue hallado el cuerpo y a la ausencia de documentos, fue necesario realizar exámenes forenses, entre ellos la comparación de placas dentales, para establecer que se trataba del docente de 54 años.
La desaparición tras una visita médica
Según las primeras indagaciones, el último lugar donde se tuvo noticia del profesor fue la Clínica El Country, en el norte de Bogotá. Cubides había acudido al centro asistencial para llevar a su hijo de 10 años a una consulta médica.
Cámaras de seguridad del sector registraron que, tras salir del lugar, el docente cruzó la carrera 15 y abordó un taxi. Ese fue el último rastro con vida que se tuvo de él. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto y activó la alerta por desaparición.
Su esposa, Denis Alfaro, relató que aquella noche no hubo ninguna señal de alarma: “Él se despide del niño, se despide de mí y sale por el lado de urgencias pediátricas de la Country. Una cámara muestra que cruza la calle y le hace la parada a un taxi. Hasta ahí sabemos de él”.
El cuerpo del profesor fue encontrado en la vereda Los Soches, en la localidad de Usme, pasadas las 2:00 a. m. del 16 de enero. Fuentes consultadas confirmaron que una llamada de un habitante del sector fue determinante para que la Policía llegara hasta el lugar.
El ciudadano reportó un aparente incendio en una zona apartada y de difícil acceso. Cuando los uniformados arribaron, descubrieron que no se trataba de un simple conato de fuego, sino de un cuerpo humano abandonado y envuelto en llamas.
Ante la imposibilidad de identificarlo de inmediato, los restos fueron trasladados a Medicina Legal, donde días después se confirmó que correspondían a Neill Felipe Cubides.
Movimientos bancarios refuerzan hipótesis criminal
Mientras las autoridades avanzan en la investigación, la familia del docente sostiene que pudo tratarse de un caso de “paseo millonario”, modalidad delictiva en la que las víctimas son obligadas a entregar dinero mediante retiros o transferencias.
Esta hipótesis cobró fuerza luego de que se conociera que en la madrugada del 16 de enero se realizaron tres transacciones bancarias desde una de las cuentas del profesor, todas en el sector de Fátima, en Venecia:
- 1:25 a. m.: retiro por dos millones de pesos
- 1:26 a. m.: retiro por cuatro millones de pesos
- 1:51 a. m.: compra por doscientos cincuenta mil pesos
En total, los movimientos superan los seis millones de pesos, dinero que habría sido extraído poco antes del hallazgo del cuerpo.
Investigación y acciones de las autoridades
Frente a este crimen, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la conformación de un Grupo de Tareas Conjuntas entre el CTI de la Fiscalía y unidades de la Policía Metropolitana, con el fin de avanzar rápidamente en la identificación y captura de los responsables.
“Este caso no puede quedar en la impunidad. Se están usando todos los recursos institucionales para esclarecer lo ocurrido”, indicó el mandatario distrital.
La muerte de Neill Felipe Cubides ha generado profunda conmoción en la comunidad académica del Externado, donde era reconocido por su compromiso profesional y humano.
Sus familiares informaron que el docente será velado este 20 de enero en Bogotá y posteriormente sus restos serán trasladados a Bucaramanga, Santander, ciudad donde se realizarán las honras fúnebres.
El caso continúa bajo investigación, mientras la familia y sus allegados exigen justicia y verdad por este lamentable hecho que ha sacudido a la capital del país.