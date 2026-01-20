Buscan a niño de 9 años desaparecido en Ciudad Bolívar

Las autoridades y familiares mantienen activa la búsqueda de Adrián Mathias Pinzón Calvo, un niño de nueve años que se encuentra desaparecido desde la tarde del sábado 17 de enero de 2026 en el barrio Lucero Bajo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la información oficial contenida en el aviso de búsqueda, el menor fue visto por última vez hacia las 5:30 de la tarde, cuando se encontraba en compañía de su padre en ese sector de la ciudad. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener información sobre su paradero, lo que ha generado preocupación entre sus allegados y la comunidad.

Características físicas del menor desaparecido

Según el reporte difundido por las autoridades, Adrián Mathias Pinzón Calvo presenta las siguientes características físicas:

Estatura: 1,50 metros

Contextura: gruesa

Color de piel: trigueña

Ojos: cafés oscuros

Cabello: negro, liso

La imagen que acompaña el aviso de búsqueda corresponde a una fotografía tomada hace aproximadamente un mes, por lo que las autoridades advierten que su apariencia podría variar levemente.

Ropa que vestía el día de la desaparición

El día en que fue visto por última vez, el niño vestía:

Saco color vino tinto

Camiseta negra

Jean negro

Zapatillas blancas con líneas azules

Estos detalles son considerados clave para facilitar su identificación en caso de que algún ciudadano tenga información relevante.

Llamado urgente a la ciudadanía

Tanto la familia como las autoridades competentes hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que pueda contribuir a ubicar al menor.

Las personas que tengan datos sobre el paradero de Adrián Mathias Pinzón Calvo pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfono: 305 768 4645

Correo electrónico: alfonso.ospina1089@correo.policia.gov.co

Las autoridades reiteraron que toda la información será manejada con absoluta reserva, con el fin de proteger a quienes suministren datos y garantizar el debido proceso de la investigación.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición del menor. Las autoridades continúan con las labores de verificación y seguimiento, mientras se mantiene activo el protocolo de búsqueda.

Este caso se suma a otras alertas recientes que han encendido las alarmas sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en Bogotá, reforzando el llamado a la comunidad para permanecer atenta y reportar cualquier situación sospechosa.