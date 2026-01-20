TransMiCable de San Cristóbal ya alcanza el 80 % y abriría este año

Mientras avanza la cuenta regresiva para su puesta en marcha, el TransMiCable de San Cristóbal comienza a perfilarse como uno de los proyectos de movilidad más transformadores para el sur de Bogotá. La obra, que busca reducir de manera drástica los tiempos de desplazamiento de miles de ciudadanos, ya alcanza un avance superior al 80 %, de acuerdo con el más reciente reporte entregado por la Administración Distrital.
El sistema de transporte por cable, que se pondrá en funcionamiento a finales de este año, conectará zonas históricamente apartadas de la localidad de San Cristóbal con el resto de la ciudad. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, confirmó que uno de los hitos recientes fue la llegada de las 20 cabinas faltantes, las cuales ya se encuentran en la estación La Victoria.
Le puede interesar: Así será la tarjeta electoral de las consultas presidenciales del 8 de marzo
Con esta entrega, el proyecto completa 144 cabinas operativas, mientras que las cuatro cabinas de reserva permanecen en la zona franca y serán recibidas durante este mes, cerrando así el total previsto para el sistema.
En el frente de obra civil, los avances también son notorios. El IDU informó que ya concluyó el izaje de las 21 torres que sostendrán el sistema, así como el tendido, halado y empalme de cerca de seis kilómetros de cable, elemento esencial para el funcionamiento del TransMiCable.
El recorrido completo del sistema será de 2,87 kilómetros, con una capacidad de transporte de hasta 4.000 pasajeros por hora en cada sentido, lo que permitirá descongestionar vías y ofrecer una alternativa eficiente y segura para la movilidad diaria de los habitantes del sector.
TransMiCable de San Cristóbal: cifras clave
El nuevo cable aéreo no solo representa una obra de ingeniería, sino un cambio estructural en la calidad de vida de miles de personas. Estas son algunas de sus principales características:
- Estaciones: tres en total: 20 de Julio, con integración directa a TransMilenio; La Victoria, estación motriz; y Altamira, estación de retorno.
- Cabinas: 148 cabinas, cada una con capacidad para 10 pasajeros.
- Beneficiarios: cerca de 400.000 habitantes de San Cristóbal y zonas cercanas.
- Reducción de tiempos: trayectos que hoy toman hasta una hora se reducirán a unos 10 minutos en promedio.
- Conexión estratégica: enlace inmediato con el Portal 20 de Julio de TransMilenio.
También le puede interesar: Incumplimientos de las FARC ponen en riesgo la reparación a víctimas: Contraloría
Pruebas técnicas y entrada en operación
El avance de las estaciones supera actualmente el 73 %. Según el balance oficial, con corte al 15 de diciembre de 2025, el proyecto alcanzó un 80,22 % de avance contractual, teniendo en cuenta que fue recibido en enero de 2024 con apenas un 5,52 %.
La hoja de ruta contempla que en agosto comiencen las pruebas del sistema, paso indispensable para validar su funcionamiento antes de la apertura al público. Si el cronograma se mantiene, los usuarios podrán empezar a utilizar el TransMiCable de San Cristóbal en diciembre de este año.
Este será el segundo cable aéreo en operación en la capital, después del TransMiCable de Ciudad Bolívar. Además, el Distrito ya estudia nuevos proyectos, entre ellos uno que permitiría conectar La Calera con la carrera Séptima, a la altura de la calle 153.
Con esta obra, Bogotá consolida su estrategia de movilidad sostenible, acercando servicios de transporte modernos y eficientes a zonas que durante décadas enfrentaron barreras de acceso y largos desplazamientos diarios.