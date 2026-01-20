TransMiCable de San Cristóbal ya alcanza el 80 % y abriría este año

Mientras avanza la cuenta regresiva para su puesta en marcha, el TransMiCable de San Cristóbal comienza a perfilarse como uno de los proyectos de movilidad más transformadores para el sur de Bogotá. La obra, que busca reducir de manera drástica los tiempos de desplazamiento de miles de ciudadanos, ya alcanza un avance superior al 80 %, de acuerdo con el más reciente reporte entregado por la Administración Distrital.

El sistema de transporte por cable, que se pondrá en funcionamiento a finales de este año, conectará zonas históricamente apartadas de la localidad de San Cristóbal con el resto de la ciudad. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, confirmó que uno de los hitos recientes fue la llegada de las 20 cabinas faltantes, las cuales ya se encuentran en la estación La Victoria.

Le puede interesar: Así será la tarjeta electoral de las consultas presidenciales del 8 de marzo

Con esta entrega, el proyecto completa 144 cabinas operativas, mientras que las cuatro cabinas de reserva permanecen en la zona franca y serán recibidas durante este mes, cerrando así el total previsto para el sistema.

En el frente de obra civil, los avances también son notorios. El IDU informó que ya concluyó el izaje de las 21 torres que sostendrán el sistema, así como el tendido, halado y empalme de cerca de seis kilómetros de cable, elemento esencial para el funcionamiento del TransMiCable.

El recorrido completo del sistema será de 2,87 kilómetros, con una capacidad de transporte de hasta 4.000 pasajeros por hora en cada sentido, lo que permitirá descongestionar vías y ofrecer una alternativa eficiente y segura para la movilidad diaria de los habitantes del sector.