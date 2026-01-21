¿Qué pasó con la licitación de la línea 2 del metro de Bogotá?

La falta de propuestas en la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá no detendrá el avance del proyecto. Así lo aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán, quien explicó que la declaratoria desierta responde a factores externos al proceso y que el Distrito cuenta con financiación garantizada y respaldo de la banca multilateral.

El mandatario se refirió al tema este miércoles 21 de enero, enfatizó que los recursos del metro están “blindados” y que el interés del sector financiero internacional se mantiene firme.

Galán señaló que en obras de infraestructura de esta magnitud es habitual enfrentar escenarios con número limitado de oferentes, debido a las exigencias técnicas, financieras y jurídicas.

Según explicó, el proceso comenzó con cuatro consorcios precalificados, pero durante la etapa de licitación pública surgieron reclamaciones por posibles conflictos de interés, lo que llevó a que la banca multilateral revisara el caso bajo las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones.

Como resultado, dos consorcios fueron excluidos, lo que redujo el proceso a solo dos posibles proponentes durante 2024.

