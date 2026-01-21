¿Qué pasó con la licitación de la línea 2 del metro de Bogotá?

La falta de propuestas en la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá no detendrá el avance del proyecto. Así lo aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán, quien explicó que la declaratoria desierta responde a factores externos al proceso y que el Distrito cuenta con financiación garantizada y respaldo de la banca multilateral.
El mandatario se refirió al tema este miércoles 21 de enero, enfatizó que los recursos del metro están “blindados” y que el interés del sector financiero internacional se mantiene firme.
Galán señaló que en obras de infraestructura de esta magnitud es habitual enfrentar escenarios con número limitado de oferentes, debido a las exigencias técnicas, financieras y jurídicas.
Según explicó, el proceso comenzó con cuatro consorcios precalificados, pero durante la etapa de licitación pública surgieron reclamaciones por posibles conflictos de interés, lo que llevó a que la banca multilateral revisara el caso bajo las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones.
Como resultado, dos consorcios fueron excluidos, lo que redujo el proceso a solo dos posibles proponentes durante 2024.
Retiro de consorcios y factores ajenos al Distrito
Posteriormente, uno de los grupos habilitados, un consorcio chino, informó en octubre del año pasado que no presentaría oferta debido a riesgos asociados a la volatilidad cambiaria.
Esto dejó como único interesado al APCA 4 Unión L2 Bogotá Metro Rail, conformado por Sacyr Concesiones Colombia, Acciona Concesiones S.L. y CAF Investment Projects S.A. Sin embargo, el martes 20 de enero, a pocos minutos del cierre del plazo, el consorcio notificó que no entregaría propuesta tras la salida de Acciona, lo que hacía inviable su reconfiguración.
Galán fue enfático en que se trató de un hecho ajeno a la licitación y no de fallas en los pliegos o condiciones del proceso.
Durante el último año, el Distrito respondió más de 3.300 observaciones, expidió 10 adendas y realizó múltiples ajustes con el objetivo de brindar mayor claridad técnica y financiera.
“Hoy tenemos un proyecto más maduro que hace unos años”, afirmó el alcalde, quien destacó que esta experiencia permitirá atraer empresas de Japón, Corea y otros países, interesadas en participar en una licitación pública internacional.
El alcalde reconoció que la declaratoria desierta generará un retraso aproximado de 12 meses, lo que modifica las proyecciones iniciales de avance. Aun así, insistió en que esto no compromete la ejecución de la segunda línea del metro.
La Empresa Metro de Bogotá anunció que el proceso se reabrirá en febrero, con una fase de divulgación internacional. La meta es recibir propuestas en septiembre, adjudicar en el primer trimestre de 2027 y firmar el Acta de Inicio a finales de ese año, con miras a que la línea entre en operación en 2035.