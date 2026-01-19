ELN libera a cinco policías secuestrados en el Catatumbo

Tras más de dos semanas en cautiverio, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes 20 de enero a cinco policías colombianos que habían sido secuestrados el pasado 6 de enero de 2026 en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander.

La información fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, entidad que informó que los uniformados fueron entregados en buen estado de salud luego de una gestión humanitaria coordinada con distintos organismos.

“Hoy fueron liberados cinco policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero. Afortunadamente se encuentran en buen estado de salud”, indicó la entidad a través de un comunicado oficial.

¿Quiénes son los policías liberados?

Los uniformados que recuperaron su libertad son los patrulleros:

José Ricardo Carrillo



Carlos Eduardo Barrera



Edwin Fabián Manosalva



Ramón Alberto Coronel Medina



Daniel de Jesús Granada Quiroz



De acuerdo con las autoridades, los policías fueron interceptados y retenidos por el ELN cuando regresaban a la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para retomar sus labores tras las celebraciones de fin de año.

El proceso de entrega fue posible gracias a la intervención de una comisión humanitaria, conformada por representantes de la Iglesia católica, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Defensoría del Pueblo, que actuaron como garantes del procedimiento.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, celebró la liberación y reiteró el llamado a poner fin a este tipo de prácticas: “Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN en Norte de Santander, Arauca y otras partes del país”, expresó a través de su cuenta en X.