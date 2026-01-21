Taylor Swift suma un nuevo hito a una carrera ya repleta de récords. La superestrella del pop ingresará este año al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, convirtiéndose en la artista más joven en recibir este prestigioso reconocimiento.

La organización anunció este miércoles que la ceremonia se realizará el 11 de junio en Nueva York, donde Swift será homenajeada junto a figuras clave de la música como Alanis Morissette, Kenny Loggins y Paul Stanley y Gene Simmons, miembros fundadores de la banda KISS.

“El corazón de la industria musical late gracias al talento de los compositores”, expresó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, institución fundada en 1969. “Sin sus canciones no existirían los discos, los conciertos ni la conexión profunda con el público. Todo comienza con una canción y su creador”, afirmó.

Rodgers destacó además el impacto global de los artistas elegidos: “Estos compositores han marcado la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, y es un verdadero privilegio honrar sus contribuciones”.

Para ser elegibles, los compositores deben haber publicado su primer trabajo comercial al menos 20 años antes. En el caso de Swift, ese punto de partida fue “Tim McGraw” en 2006, la canción que dio inicio a una trayectoria que hoy atraviesa generaciones, géneros y fronteras.

Como parte del proceso, cada artista selecciona cinco canciones representativas de su obra. En el caso de Taylor Swift, las elegidas reflejan tanto su evolución artística como su impacto cultural: “All Too Well” (versión de 10 minutos), “Blank Space”, “Anti-Hero”, “Love Story” y “The Last Great American Dynasty”.

El listado de compositores homenajeados en 2026 también incluye clásicos que marcaron época, desde “Ironic” de Alanis Morissette hasta “Rock and Roll All Nite” de KISS y “Footloose” de Kenny Loggins, confirmando una selección que cruza generaciones y estilos.

Con este reconocimiento, Taylor Swift no solo reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes del siglo XXI, sino que consolida su legado como compositora, el rol que ha estado en el centro de su carrera desde el primer verso.