El Ejército rescató a 13 personas secuestradas por disidencias de las Farc

Trece personas que habían sido secuestradas por disidencias de las Farc en el departamento del Meta, en el centro del país, fueron rescatadas por el Ejército horas después y tras una intensa persecución, informó este viernes esa institución.



El secuestro ocurrió el jueves en el caserío de Hato Candilejas, en la zona rural de Puerto Lleras, "donde varios sujetos armados irrumpieron en una finca del sector, intimidaron a los trabajadores y los retuvieron contra su voluntad", indicó el Ejército.



"Tras identificar este hecho, los soldados activaron de inmediato los protocolos de reacción, estableciendo cierres sobre posibles rutas de escape y desplegando operaciones de búsqueda y registro en veredas aledañas", señaló la institución en un comunicado.

El secuestro fue atribuido al frente Iván Merchán, que forma parte de la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las FARC, conformada por guerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y retomaron las armas tres años después.



Según la información, "la presión ejercida por las unidades militares obligó a los delincuentes a huir del lugar y a abandonar uno de los vehículos hurtados" y en una operación de rastreo hallaron a las 13 personas "sanas y salvas, frustrando de manera contundente las intenciones del grupo delincuencial".