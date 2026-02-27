Inicio
Colombia

El Ejército rescató a 13 personas secuestradas por disidencias de las Farc

Vie, 27/02/2026 - 09:21
El secuestro fue atribuido al frente Iván Merchán, que forma parte de la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las Farc.
Personas liberadas por el Ejército Nacional.
Créditos:
Ejército Nacional.

Trece personas que habían sido secuestradas por disidencias de las Farc en el departamento del Meta, en el centro del país, fueron rescatadas por el Ejército horas después y tras una intensa persecución, informó este viernes esa institución.

El secuestro ocurrió el jueves en el caserío de Hato Candilejas, en la zona rural de Puerto Lleras, "donde varios sujetos armados irrumpieron en una finca del sector, intimidaron a los trabajadores y los retuvieron contra su voluntad", indicó el Ejército.

"Tras identificar este hecho, los soldados activaron de inmediato los protocolos de reacción, estableciendo cierres sobre posibles rutas de escape y desplegando operaciones de búsqueda y registro en veredas aledañas", señaló la institución en un comunicado.

El secuestro fue atribuido al frente Iván Merchán, que forma parte de la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las FARC, conformada por guerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y retomaron las armas tres años después.

Según la información, "la presión ejercida por las unidades militares obligó a los delincuentes a huir del lugar y a abandonar uno de los vehículos hurtados" y en una operación de rastreo hallaron a las 13 personas "sanas y salvas, frustrando de manera contundente las intenciones del grupo delincuencial".

Creado Por
Agencia EFE
Secuestro
Farc
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Ejército Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Prográmese para una nueva edición de Ritvales
Ritvales
Para todos los amantes de la música electrónica y el bienestar, una nueva entrega de Ritvales se toma Medellín.
Colombia
Desempleo bajó a 10,9% en enero, según el Dane
Imagen de referencia de persona en entrevista de trabajo.
La tasa cayó frente al 11,6% de 2025 y se crearon 324 mil empleos. También se redujo la brecha de género y la informalidad a nivel nacional.
Colombia
Colombia evalúa subir aranceles al 50% a Ecuador
Imagen de referencia de aranceles.
La medida aplicaría a 73 partidas que hoy pagan 30% y debe pasar por el Comité Triple A. Organismos andinos piden diálogo ante la tensión comercial.
Colombia
Esto se sabe de la dragoneante del Inpec detenida en evento de Paloma Valencia
Esto se sabe de la dragoneante del Inpec detenida en evento de Paloma Valencia
Mónica Fernanda Joven Urbano, dragoneante del Inpec, fue capturada en Honda por presunto porte ilegal de arma durante acto de Álvaro Uribe.