Inicio
Regiones

“No me creas, ¡vívelo!”, la invitación de Quindío a todos los colombianos

Vie, 27/02/2026 - 08:52
El departamento lanzó en la Vitrina Turística de ANATO la estrategia “No me creas, ¡vívelo!”, con la que busca fortalecer su posicionamiento nacional e internacional.
Vitrina turística de Anato
Créditos:
Gobernación del Quindío

En el segundo día de la 45ª Vitrina Turística de Anato 2026, la Gobernación del Quindío realizó la presentación oficial de su nueva campaña de promoción turística: “No me creas, ¡vívelo!”, bajo la marca insignia “Quindío, Corazón de Colombia”.

La apuesta propone una narrativa emocional y retadora que invita a descubrir el departamento a través de experiencias auténticas, multisensoriales y memorables, dirigidas tanto al mercado nacional como internacional y se busca exaltar escenarios emblemáticos como el Valle de Cocora y municipios con encanto como Salento, Filandia, Pijao y Buenavista, además de parques temáticos y espacios familiares como el Parque del Café, PANACA, Parque Los Arrieros y el Jardín Botánico del Quindío.

Con esta campaña, el departamento busca reafirmar su identidad cafetera, su riqueza natural y su capacidad para ofrecer productos turísticos diversos que integran cultura, naturaleza, deporte, romance y el segmento corporativo y MICE.

Turismo, motor del desarrollo

El turismo continúa consolidándose como un eje estratégico de crecimiento regional. Durante 2025, el Quindío recibió cerca de un millón de turistas y más de tres millones de visitantes, mientras que el sector ya representa más del 11% del PIB departamental, evidenciando su impacto económico y social.

El gobernador Juan Miguel Galvis destacó que el departamento “lo tiene todo: naturaleza, cultura, experiencias para todas las edades e infraestructura para eventos”. Según afirmó, con “No me creas, ¡vívelo!” se demuestra que la experiencia supera cualquier expectativa, en un trabajo articulado con los empresarios para fortalecer una oferta sólida y competitiva.

Más inversión hotelera

En la Vitrina, el Quindío participa con más de 47 expositores en el pabellón 3, nivel 2, stand 234, donde además socializa avances en nuevas inversiones hoteleras que fortalecerán su infraestructura turística.

Entre los proyectos más destacados está la llegada de Dazzler by Wyndham, una construcción de cerca de 7.800 metros cuadrados con 142 habitaciones con balcón y una inversión estimada de 16,5 millones de dólares. La obra generará alrededor de 150 empleos directos y 250 indirectos durante su edificación, además de unos 30 puestos permanentes en operación.

A esta apuesta se suma el nuevo ibis Styles Armenia, que contará con 180 habitaciones y proyecta más de 100 empleos directos en su fase de obra, ampliando de manera significativa la oferta hotelera moderna del departamento y reforzando su posicionamiento como destino competitivo para viajeros y eventos de gran formato.

Colombia
Regiones
Quindío
Anato
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Prográmese para una nueva edición de Ritvales
Ritvales
Para todos los amantes de la música electrónica y el bienestar, una nueva entrega de Ritvales se toma Medellín.
Colombia
Mindefensa confirmó $623 millones incautados por delitos electorales
Mindefensa confirmó $623 millones incautados por delitos electorales
Policía y Fiscalía decomisaron $623 millones que estarían relacionados con prácticas ilegales de cara a las elecciones.
Colombia
Desempleo bajó a 10,9% en enero, según el Dane
Imagen de referencia de persona en entrevista de trabajo.
La tasa cayó frente al 11,6% de 2025 y se crearon 324 mil empleos. También se redujo la brecha de género y la informalidad a nivel nacional.
Colombia
Colombia evalúa subir aranceles al 50% a Ecuador
Imagen de referencia de aranceles.
La medida aplicaría a 73 partidas que hoy pagan 30% y debe pasar por el Comité Triple A. Organismos andinos piden diálogo ante la tensión comercial.