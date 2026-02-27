En el segundo día de la 45ª Vitrina Turística de Anato 2026, la Gobernación del Quindío realizó la presentación oficial de su nueva campaña de promoción turística: “No me creas, ¡vívelo!”, bajo la marca insignia “Quindío, Corazón de Colombia”.

La apuesta propone una narrativa emocional y retadora que invita a descubrir el departamento a través de experiencias auténticas, multisensoriales y memorables, dirigidas tanto al mercado nacional como internacional y se busca exaltar escenarios emblemáticos como el Valle de Cocora y municipios con encanto como Salento, Filandia, Pijao y Buenavista, además de parques temáticos y espacios familiares como el Parque del Café, PANACA, Parque Los Arrieros y el Jardín Botánico del Quindío.

Con esta campaña, el departamento busca reafirmar su identidad cafetera, su riqueza natural y su capacidad para ofrecer productos turísticos diversos que integran cultura, naturaleza, deporte, romance y el segmento corporativo y MICE.

Turismo, motor del desarrollo

El turismo continúa consolidándose como un eje estratégico de crecimiento regional. Durante 2025, el Quindío recibió cerca de un millón de turistas y más de tres millones de visitantes, mientras que el sector ya representa más del 11% del PIB departamental, evidenciando su impacto económico y social.

El gobernador Juan Miguel Galvis destacó que el departamento “lo tiene todo: naturaleza, cultura, experiencias para todas las edades e infraestructura para eventos”. Según afirmó, con “No me creas, ¡vívelo!” se demuestra que la experiencia supera cualquier expectativa, en un trabajo articulado con los empresarios para fortalecer una oferta sólida y competitiva.

Más inversión hotelera

En la Vitrina, el Quindío participa con más de 47 expositores en el pabellón 3, nivel 2, stand 234, donde además socializa avances en nuevas inversiones hoteleras que fortalecerán su infraestructura turística.

Entre los proyectos más destacados está la llegada de Dazzler by Wyndham, una construcción de cerca de 7.800 metros cuadrados con 142 habitaciones con balcón y una inversión estimada de 16,5 millones de dólares. La obra generará alrededor de 150 empleos directos y 250 indirectos durante su edificación, además de unos 30 puestos permanentes en operación.

A esta apuesta se suma el nuevo ibis Styles Armenia, que contará con 180 habitaciones y proyecta más de 100 empleos directos en su fase de obra, ampliando de manera significativa la oferta hotelera moderna del departamento y reforzando su posicionamiento como destino competitivo para viajeros y eventos de gran formato.