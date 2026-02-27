Inicio
Colombia

Desempleo bajó a 10,9% en enero, según el Dane

Vie, 27/02/2026 - 10:48
La tasa cayó frente al 11,6% de 2025 y se crearon 324 mil empleos. También se redujo la brecha de género y la informalidad a nivel nacional.
Imagen de referencia de persona en entrevista de trabajo.
Créditos:
Freepik.

El desempleo en Colombia comenzó el 2026 con una leve mejoría. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la tasa de desocupación nacional en enero se ubicó en 10,9%, lo que representa una disminución frente al 11,6% registrado en el mismo mes de 2025.

La reducción también se reflejó en la brecha de género. Según el reporte oficial, la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres se redujo en 2,1 puntos porcentuales, al pasar de 7,2 p.p. en enero del año pasado a 5,2 p.p. en enero de 2026. Para el periodo analizado, la tasa de desocupación fue de 8,7% para las mujeres y de 13,8% para los hombres.

En términos de ocupación, la población empleada aumentó en 324 mil personas frente al año anterior. El DANE explicó que este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el dinamismo en los dominios geográficos de otras cabeceras, que registraron una variación de 2,6% y aportaron 0,7 puntos porcentuales a la variación total, así como por las 13 ciudades y áreas metropolitanas, que crecieron 1,3% y contribuyeron con 0,6 puntos porcentuales.

Por sectores económicos, las mayores alzas en el número de ocupados se presentaron en administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, con 172 mil personas adicionales; actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con 155 mil nuevos empleos; e industrias manufactureras, con 134 mil trabajadores más.

En contraste, algunos sectores mostraron retrocesos. El comercio y la reparación de vehículos registraron una disminución de 149 mil ocupados, mientras que alojamiento y servicios de comida redujeron su personal en 109 mil personas.

En cuanto a la participación laboral, la Tasa Global de Participación (TGP) se redujo 0,5 puntos porcentuales, al pasar de 64,1% a 63,6%. Por su parte, la Tasa de Ocupación (TO) se mantuvo estable en 56,7%. El DANE señaló además que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 410 mil personas, lo que representa una variación de 2,8% frente a enero de 2025.

La tasa de desocupación desestacionalizada preliminar fue de 8,5% en enero de 2026, ligeramente superior al 8,4% registrado en diciembre de 2025. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la cifra fue de 8,6% en enero y 8,1% en diciembre.

A nivel regional, las mayores tasas de desempleo se presentaron en Quibdó (24,6%), Cartagena (14,6%) y Riohacha (13,6%). En contraste, las menores se registraron en Bogotá D.C. (7,5%), Manizales A.M. (7,7%) y Villavicencio (7,7%).

La informalidad también mostró una reducción. A nivel nacional, la proporción de ocupados informales bajó 1,1 puntos porcentuales, ubicándose en 55%, mientras que en las 13 principales ciudades cayó 2,3 puntos, hasta 40,3%.

En el trimestre noviembre 2025 – enero 2026, la tasa de desempleo juvenil fue de 15,3%, con mayores niveles en Quibdó, Cartagena y Sincelejo, y menores en Villavicencio, Bogotá y Florencia.

Creado Por
Sandra Vargas
DANE
Desempleo
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Colombia
Colombia
