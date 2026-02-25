Jhonny Rivera y su esposa, Jenny López, hablaron sin rodeos sobre uno de los temas que más comentarios generó tras su boda: la firma de las capitulaciones y los acuerdos económicos que establecieron antes de llegar al altar.

En una transmisión en vivo realizada el 24 de febrero, la pareja decidió aclarar dudas y explicar cómo abordaron este proceso legal, por qué lo consideraron necesario y cuáles fueron las decisiones que tomaron de manera conjunta.

Un matrimonio basado en la tranquilidad, no en el conflicto

Desde el inicio de la conversación, Jenny López puso el tema sobre la mesa con naturalidad, consciente de la curiosidad del público. Por su parte, Rivera dejó claro que su matrimonio no fue una decisión improvisada.

“Yo no estoy buscando a mi edad quien venga a sumarme estrés, no. Yo estoy buscando una persona que sea mi compañerita, que nos riamos juntos... La pareja que uno escoja para el resto de su vida, si no le suma felicidad, le suma estrés y amargura”, afirmó el intérprete.

El cantante aseguró que, en esta etapa de su vida, prioriza la calma y la estabilidad emocional. Ambos coincidieron en que su convivencia se caracteriza por el diálogo y la resolución de desacuerdos sin mayores conflictos. Para Rivera, las discusiones que han tenido no pasan de “bobadas”, mientras que Jenny las define como simples inconformidades que se resuelven llegando a acuerdos.

Esa dinámica, según explicaron, fue clave para tratar el tema económico sin tensiones ni desconfianzas.

Jenny López tomó la iniciativa de hablar de capitulaciones

Aunque Jhonny Rivera ya venía reflexionando sobre la importancia de dejar claros los temas patrimoniales, fue Jenny quien dio el primer paso.

Durante una comida, ella le expresó que no consideraba justo quedarse con parte del patrimonio que él construyó durante más de dos décadas de carrera artística.

“Un día me dice: ‘Amor, es un tema complejo, pero hay que tocarlo. No es justo que todo lo que te ha costado tanto trabajo que yo quede dueña de la mitad, el día que tú no estés. Yo no lo considero justo. Yo creo que es bueno que firmemos capitulaciones’”, relató el cantante.

Rivera confesó que tenía la intención de abordar el tema, pero lo había postergado por considerarlo incómodo. La postura de Jenny, sin embargo, reforzó su decisión de casarse, pues vio en ella valores como el desapego a lo material y la transparencia.

“Yo cuento con lo que yo tengo”: la postura de Jenny

Jenny López explicó que desde su crianza aprendió a vivir de acuerdo con sus propios ingresos y a no contar con dinero que no le pertenece.

“Yo siempre le he dicho al amor: ‘Yo cuento con lo que yo tengo’... Nunca le digo: ‘Amor, venga para que pague’. Él tiene detalles conmigo, detalles superlindos, unos que no necesariamente son los más caros y otros que sí han sido costosos. Pero nunca le he exigido dinero para mis cosas”, expresó.

La artista señaló que no se sentiría cómoda teniendo participación en bienes que no ayudó a construir. Para ella, hablar de dinero dentro de la pareja no es un tabú, sino un tema natural que debe tratarse con madurez.

Así fue el proceso legal de las capitulaciones

Rivera fue enfático en aclarar que el proceso se realizó con total transparencia. Ambos acudieron juntos a una abogada de familia, quien les explicó las implicaciones legales de las capitulaciones.

“Yo no me iba a ir a hablar con una abogada solo, como a escondidas. Yo quiero ser transparente con la que va a ser mi esposa”, aseguró el cantante.

Según explicaron, entendieron que:

Lo que Jhonny Rivera construyó antes del matrimonio le pertenece exclusivamente a él.

Lo que Jenny López construya con su trabajo es de ella.

Lo que decidan adquirir juntos será compartido en partes iguales.

“Eso sería lo único que algún día habría que dividir, ojalá que nunca pase”, puntualizó Jenny.

La pareja dejó claro que la decisión no respondió a desconfianza, sino a organización y claridad. Para ambos, el diálogo fue la base para fortalecer su relación.