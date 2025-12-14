Inicio
Colombia

Petro ordenó atacar al ELN tras anuncio de paro armado nacional

Dom, 14/12/2025 - 12:31
El presidente respondió al paro armado anunciado por el ELN y aseguró que la fuerza pública actuará para proteger a la población y garantizar las festividades de fin de año.
En medio del anuncio de un paro armado con alcance nacional por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el presidente Gustavo Petro se pronunció este fin de semana para rechazar las intimidaciones del grupo armado y anunciar una respuesta directa del Estado colombiano. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario afirmó que la fuerza pública actuará con toda su capacidad para proteger a la población y garantizar la seguridad en el territorio nacional.

Petro señaló que las amenazas difundidas por el ELN no están dirigidas contra actores internacionales, sino contra el país y su proyecto político e histórico. “Estas no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia”, escribió el jefe de Estado, en referencia a los mensajes emitidos por la organización insurgente en el marco del paro armado.

En su pronunciamiento, el presidente cuestionó el rumbo que ha tomado el ELN y aseguró que el grupo se apartó de cualquier pretensión revolucionaria al alejarse de la población civil y vincularse con redes del narcotráfico internacional. Según Petro, el accionar actual de esa organización armada responde más a lógicas criminales que a causas políticas o sociales.

El mandatario también mencionó al sacerdote Camilo Torres Restrepo, figura histórica asociada al ELN, y afirmó que la organización nunca comprendió que “lo más revolucionario” era unir el llamado “amor eficaz” con la construcción de la paz en el país. En ese sentido, sostuvo que el grupo armado se encuentra hoy más cercano a estructuras criminales internacionales, comparables con mafias extranjeras, que a las luchas populares que decía representar.

Frente a este escenario, Petro fue enfático al anunciar la directriz impartida a las autoridades. “La orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”, afirmó. Agregó que garantizar la paz en regiones como el Caribe es una condición necesaria para avanzar en procesos de integración regional, los cuales, según indicó, no son viables en un contexto de violencia armada.

El presidente también envió un mensaje dirigido a la ciudadanía, especialmente en el inicio de la temporada de fin de año. En su declaración, pidió a los colombianos no dejarse intimidar por los anuncios del grupo armado y continuar con las celebraciones navideñas. “Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo”, expresó.

Petro advirtió que el terror es utilizado como un mecanismo de dominación y subrayó que el miedo no debe condicionar la vida cotidiana de la población. “El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”, señaló el mandatario.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró que la soberanía del país reside en la ciudadanía y concluyó su mensaje afirmando que “el dueño de Colombia es el pueblo de Colombia”, en medio de un contexto de máxima alerta por el anuncio del paro armado y el despliegue de las autoridades en varias regiones del país.

