Alerta por gripe H3N2: qué es, cómo se contagia y el riesgo en Colombia

La rápida expansión de la gripe influenza A H3N2, especialmente de su variante K, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. Aunque Colombia no registra casos confirmados, la cercanía regional y la temporada de viajes aumentan la vigilancia.

¿Qué es la gripe H3N2 y por qué genera preocupación?

La H3N2 es un subtipo del virus de la influenza A que circula cada año a nivel mundial. En esta ocasión, la alarma se centra en la variante K, identificada por presentar mutaciones que la hacen más contagiosa y con mayor capacidad de evadir la inmunidad adquirida por infecciones previas.

Según expertos, esta cepa ha provocado un brote inusual y anticipado en Europa, apareciendo entre tres y seis semanas antes de lo habitual en la temporada invernal del hemisferio norte.

¿Cómo se contagia el virus H3N2?

La gripe H3N2 se transmite de manera similar a otras infecciones respiratorias:

A través de gotículas al toser o estornudar

Por contacto cercano con personas infectadas

Al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la cara

Los adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de presentar complicaciones.

¿Cuántos casos se han confirmado en América Latina?

El primer caso confirmado en la región fue reportado en México el pasado 12 de diciembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El paciente recibió atención temprana, evolucionó favorablemente y no requirió hospitalización, según informó la Secretaría de Salud.

¿La gripe H3N2 ya llegó a Colombia?

Hasta el momento, no se han detectado casos de la variante K en Colombia. Sin embargo, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia activa debido a:

El aumento global de casos

La alta movilidad internacional en diciembre

Condiciones climáticas que favorecen los virus respiratorios

El epidemiólogo Leonardo José León explicó a City TV que esta variante “se escapa mejor a la inmunidad de infecciones pasadas”, lo que podría facilitar su propagación.

¿Cuáles son los síntomas y cuándo consultar al médico?

Los síntomas son similares a los de la influenza estacional:

Fiebre alta

Dolor muscular

Congestión nasal

Tos persistente

Fatiga intensa

Los especialistas recomiendan no automedicarse y consultar al médico ante la aparición de síntomas, especialmente en población vulnerable.

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades?

Las principales recomendaciones son:

Mantener al día la vacunación contra la influenza

Lavarse las manos con frecuencia

Usar tapabocas en entornos clínicos o si hay síntomas

Evitar contacto cercano con personas enfermas

“No hay que generar pánico, pero sí estar atentos a los signos y síntomas”, insistió el médico León.