Rescataron a 70 personas secuestradas en mina de esmeraldas en Boyacá

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió la liberación de 70 personas que habían sido secuestradas en una mina de esmeraldas ubicada en la zona rural del municipio de Maripí, en el occidente del departamento de Boyacá. La acción de las autoridades evitó que el hecho derivara en una tragedia mayor y dejó como resultado la captura de varios de los presuntos responsables.

De acuerdo con el reporte oficial, un grupo de 34 hombres armados, vestidos con prendas negras, irrumpió de manera violenta en el complejo minero conocido como Santa Rosa. Los sujetos retuvieron contra su voluntad a 63 trabajadores dedicados a la explotación de esmeraldas y a ocho vigilantes de seguridad privada que prestaban servicio en el lugar.

La situación fue advertida gracias a la rápida reacción de uno de los guardias de seguridad, quien logró dar aviso oportuno a la Policía Nacional. Con esta información, se activó un plan de respuesta inmediata que incluyó el despliegue de unidades policiales y tropas del Ejército adscritas al Batallón Sucre, con jurisdicción en la zona.

Las fuerzas de seguridad llegaron hasta el complejo minero y adelantaron labores de control y verificación del área, logrando la liberación de todas las personas retenidas, quienes se encontraban en buen estado de salud. Durante el procedimiento también se consiguió la aprehensión de ocho de los presuntos implicados en el secuestro, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

El Ejército explicó que el desarrollo del operativo presentó dificultades debido a las características del complejo minero, el cual cuenta con al menos ocho bocaminas. Esta situación facilitó que una parte de los hombres armados lograra huir del lugar antes de ser interceptados por las tropas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si durante el asalto se produjo el robo de esmeraldas u otro tipo de material de valor.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras la operación y destacó la coordinación entre la Policía y el Ejército para lograr un resultado efectivo. El funcionario informó que a los capturados se les incautaron siete armas cortas, munición de diferentes calibres y material explosivo, elementos que ahora hacen parte del proceso investigativo.

Las autoridades señalaron que se mantienen las labores de búsqueda para dar con el paradero de los demás integrantes del grupo armado que participó en el hecho. Asimismo, reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en las zonas mineras de Boyacá, un territorio históricamente afectado por la presencia de actores ilegales interesados en el control de la explotación de esmeraldas.

Finalmente, los trabajadores y vigilantes liberados fueron acompañados por personal institucional y recibieron atención preventiva, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.