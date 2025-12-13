Qué hacer en Villagómez el municipio más seguro de Cundinamarca

Durante los primeros cinco meses del año, Villagómez se posicionó como el municipio más seguro de Cundinamarca, según un análisis reciente del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento. En este periodo, la población apenas registró cuatro hechos delictivos, desempeño que lo ubicó en la mejor posición dentro del ranking de seguridad del territorio.

El estudio también reveló una tendencia positiva en el resto del departamento: 24 municipios reportaron menos de 20 delitos de alto impacto, mientras que seis localidades no superaron los 10 hechos criminales. Estas cifras confirman una reducción significativa en la actividad delictiva en varias zonas de Cundinamarca.

Le puede interesar: Coaching con caballos: la terapia emocional que lidera Beto ...

Un municipio seguro y con clima ideal

Además de sus sobresalientes indicadores de seguridad, Villagómez destaca por tener un clima cálido, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Esta condición climática lo convierte en un destino muy apetecido para quienes buscan disfrutar de piscinas, descanso y cascadas naturales, especialmente durante fines de semana o temporadas de vacaciones.

El municipio se encuentra a menos de tres horas de Bogotá, tomando la Autopista Norte y la vía que conduce hacia Pacho (Cundinamarca), lo que facilita la llegada de visitantes que buscan tranquilidad sin alejarse demasiado de la capital.

¿Cuántos habitantes tiene Villagómez?

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Villagómez registró 2.018 habitantes en 2023, de los cuales 976 son mujeres (48,4 %) y 1.042 son hombres (51,6 %).

Con este número, se consolidó como el municipio menos poblado de Cundinamarca, ya que sus habitantes representaron apenas el 0,06 % del total departamental.

Pese a su pequeño tamaño, su entorno seguro y su ambiente tranquilo han impulsado su atractivo como destino para descanso y, en algunos casos, para la adquisición de vivienda.

Turismo en Villagómez: naturaleza pura y tranquilidad

Atractivos naturales

Villagómez cuenta con una oferta natural que encanta a quienes disfrutan de la aventura y los paisajes. Entre los lugares más visitados se encuentran:

Cerro Azul



Cerro Vereda Mitacas



Cordilleras Chinavita, Pasuncha y Peña Blanca



Estos espacios permiten realizar caminatas y apreciar panorámicas de la región.

Para quienes buscan serenidad, la laguna Corinto y la laguna Potosí son sitios ideales para conectar con la naturaleza.