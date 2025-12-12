Bucaramanga vota este domingo 14 de diciembre de 2025 en una elección que no estaba en el calendario: una atípica para elegir alcalde hasta el 31 de diciembre de 2027. El proceso nació de una decisión judicial que dejó vacancia absoluta y obligó a volver a las urnas en plena mitad del periodo.

¿Qué es una elección atípica?

En Colombia, una elección atípica es un comicio extraordinario para reemplazar a un alcalde o gobernador cuando hay falta absoluta (no hay retorno al cargo) y todavía quedan 18 meses o más por gobernar. Si falta menos tiempo, lo usual es que el puesto se cubra con un encargo. La lógica es simple: si todavía queda un tramo largo de administración, se prioriza que la ciudadanía elija a quien termina el mandato.

El detonante: la nulidad de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia

La atípica se activó por la situación del alcalde elegido en 2023 para el periodo 2024-2027, Jaime Andrés Beltrán. En agosto de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de su elección por doble militancia: aunque tuvo aval de Colombia Justa Libres, el fallo señaló apoyos en campaña a aspirantes al Concejo de otra colectividad, entre ellos del Partido de la U. Con esa decisión, la ciudad quedó ante una falta definitiva y se abrió el camino legal para convocar a elecciones.

Los candidatos

En el tarjetón aparecen ocho nombres, todos con trayectorias y respaldos distintos:

Cristian Portilla : abogado, fue secretario privado de Beltrán y se inscribió con aval del Partido de la U y coaval del Centro Democrático .

Carlos Julio “Bueno” : Llegó con el paquete más amplio de avales: Conservador , MIRA , Liga de Gobernantes Anticorrupción y Colombia Justa Libres.

Fabián Oviedo : exconcejal, 36 años , arquitecto. Se lanzó con el Nuevo Liberalismo .

Jhan Carlos Alvernia : exconcejal, candidato del Partido Liberal .

Carlos Fernando Pérez : excontralor de Santander, avalado por ADA .

Humberto Salazar : candidato del Pacto Histórico .

Rubén Morales Rey : exjuez laboral, avalado por Unitarios .

Juan Manuel González : periodista de radio, se inscribió con el Partido Demócrata Colombiano .

Los problemas de las campañas

La campaña también tuvo ruido jurídico. El CNE negó solicitudes que buscaban revocar o frenar la candidatura de Cristian Portilla, discusión que se movió alrededor de posibles inhabilidades por su paso por la Alcaldía. Portilla ha defendido que no tiene impedimentos y que las acciones en su contra hacen parte de la pelea política.

Lo que se juega Bucaramanga, al final, no es solo un nombre: es si la ciudad premia una idea de continuidad, si castiga el episodio que llevó a la nulidad, o si se inclina por una figura de “gestión” para dos años con resultados rápidos. Y eso, en una atípica, casi siempre depende de lo menos glamuroso: quién logra que su gente salga a votar.