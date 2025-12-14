Frente urbano del ELN se suma al paro armado y lanza advertencia al país

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que el Frente de Guerra Urbano Nacional se sumará al paro armado nacional decretado por esa organización insurgente, una medida que, según el propio grupo, se extenderá durante 72 horas en todo el territorio colombiano. El anuncio fue realizado a través de un comunicado público en el que se detallan las fechas, el alcance de la acción y las advertencias dirigidas a la población civil.

De acuerdo con el documento, el paro armado iniciará el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 de la mañana y se prolongará hasta el 17 de diciembre de 2025 a la misma hora. La decisión, según el ELN, responde a una orden impartida por su Dirección Nacional y hace parte de lo que el grupo denomina una respuesta a la situación de orden público en distintas regiones del país.

En el pronunciamiento, la estructura urbana de la guerrilla señaló que la convocatoria del paro obedece a hechos que, desde su perspectiva, afectan a comunidades y líderes sociales en varios departamentos. El texto menciona específicamente al sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Catatumbo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó como escenarios donde, según el grupo, se presentarían estas situaciones.

“El pueblo y sus líderes siguen sufriendo y resistiendo al exterminio por parte de bandas estatales y paraestatales”, afirma el comunicado, en el que el ELN reitera sus señalamientos contra el Estado y las Fuerzas Militares, y califica el paramilitarismo como una política de Estado. En ese contexto, el Frente de Guerra Urbano Nacional indicó que acata la orden de un paro armado nacional de 72 horas en las fechas ya anunciadas.

El documento está suscrito a nombre del comandante en jefe de la guerrilla, Camilo Torres Restrepo, y enumera los frentes urbanos que, según el ELN, participarán en la medida: Carlos Germán Velasco Villamizar, Reinaldo Ardila Gómez, Resistencia Yariquí, Luis Fernando Giraldo Builes, Jorge Eliécer Gaitán, Omaira Montoya Henao y 4 de Julio.

Uno de los apartados centrales del comunicado contiene advertencias directas a la población civil. El grupo armado pidió a los habitantes de ciudades como Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, así como de sus áreas metropolitanas y rurales, evitar permanecer cerca de instalaciones, vehículos o unidades de la Policía y las Fuerzas Militares.

Asimismo, el ELN hizo un llamado a las empresas de transporte público y al comercio en general para que suspendan sus actividades durante los días en que estará vigente el paro armado. La guerrilla reiteró su exhortación a que la ciudadanía limite su movilidad y reduzca su exposición en zonas donde pueda haber presencia de la Fuerza Pública.

El pronunciamiento concluye con consignas políticas y con la reiteración de su respaldo a la medida. Además, el ELN aseguró que el paro también busca expresar su rechazo a lo que denomina “amenazas de intervención imperialista” y a supuestas operaciones del Gobierno de Estados Unidos en la región.

Tras conocerse el anuncio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el paro armado y afirmó que se trata de un “constreñimiento criminal”. El funcionario aseguró que todas las capacidades institucionales del Estado se encuentran activadas para enfrentar la amenaza y reiteró las recompensas vigentes por información que permita ubicar y judicializar a integrantes del ELN. También hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar de manera categórica las acciones anunciadas por ese grupo armado.