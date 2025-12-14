Inicio
Ed Sheeran, Feid, Arcángel y más: así fue el concierto de J Balvin en Bogotá

Dom, 14/12/2025 - 09:58
J Balvin presentó en El Campín su show “Made in Medellín–Ciudad Primavera”, con más de 40.000 asistentes, invitados internacionales, sorpresas inesperadas y momentos memorables.
Concierto de J Balvin en Bogotá.
Créditos:
Captura de pantalla.

J Balvin llegó a Bogotá para conquistar al público con su espectáculo “Made in Medellín – Ciudad Primavera”, una ambiciosa puesta en escena que aterrizó en el estadio Nemesio Camacho El Campín tras el histórico concierto de más de seis horas que el artista ofreció en Medellín.

Desde las 3:00 de la tarde, cuando se abrieron las puertas del escenario, miles de fanáticos comenzaron a llenar el recinto, anticipando una noche que se extendería hasta la madrugada de este domingo 14 de diciembre. Cerca de 40.000 personas asistieron al evento para cantar y celebrar los grandes éxitos del paisa.

Invitados que encendieron la noche

El concierto en Bogotá mantuvo la expectativa alta gracias a la presencia de múltiples invitados del género urbano. La velada inició con la participación del dúo Blindaje 10, reconocido por la canción 'Amigos especiales', quienes fueron los primeros en compartir tarima con J Balvin. A ellos se sumó el icónico presentador Jorge Barón, quien subió al escenario para dar la tradicional “patadita de la buena suerte”.

A lo largo del show aparecieron artistas como Jiggy Drama, Reykon, Justin Quiles, Lenny Tavárez y De La Ghetto, quienes interpretaron varios temas junto al anfitrión. También hicieron parte de la noche Nio García, Jory Boy y Zion, este último cantando a dúo con Balvin la canción “Otra vez”. El público celebró con fuerza la presentación de Arcángel, quien interpretó “Pa’ que la pases bien”.

Sorpresas internacionales y momentos familiares

Uno de los momentos más comentados fue la aparición del cantautor británico Ed Sheeran, quien subió al escenario con guitarra en mano para interpretar “Perfect”, desatando la euforia del público bogotano. Horas antes, el artista había sido visto ingresando al estadio, lo que ya había generado rumores entre los asistentes.

La noche también tuvo un toque íntimo y familiar cuando Valentina Ferrer y el hijo de J Balvin subieron a la tarima para acompañarlo durante parte del espectáculo, provocando una ovación generalizada.

Anuncios, tropiezos y conexión con el público

Otro de los invitados destacados fue Nicky Jam, quien interpretó junto a Balvin la canción “X”. Al finalizar, el artista colombiano anunció que Nicky Jam se presentará en el estadio El Campín en 2026. A la lista de invitados también se sumó Cosculluela, ampliando el desfile de figuras del género.

La noche no estuvo exenta de incidentes: durante la interpretación de “AM”, J Balvin sufrió un breve tropiezo al subir unas escaleras, pero se levantó de inmediato y continuó el show sin mayores contratiempos. En otro momento, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Balvin invitaron a una fan al escenario 360 para bailar “Toda”, cerrando con un emotivo agradecimiento al público.

Con invitados de talla internacional, sorpresas constantes y una producción de gran formato, J Balvin reafirmó en Bogotá por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música urbana.

Creado Por
Sandra Vargas
