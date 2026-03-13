Inicio
Deportes

El colombiano Harold Tejada gana la sexta etapa de la París-Niza

Vie, 13/03/2026 - 12:49
El ciclista colombiano se impuso tras un ataque en la parte final de la jornada y consiguió la primera victoria de su carrera en una prueba World Tour.
Harold Tejada of XDS Astana Team celebrates on the podium after winning the 6th stage of the Paris-Nice cycling race over 179.3km from Barbentane to Apt, France, 13 March 2026.
Créditos:
EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

El ciclista colombiano Harold Tejada, del equipo Astana, declaró que su victoria en la sexta etapa de la París-Niza, la primera que consigue en una prueba World Tour, había sido "de mucha paciencia y mucha perseverancia", y agradeció el trabajo de sus compañeros de equipo.

"[Nicolas] Vinokurov me dijo: 'Mira la última parte; apenas paren, ataca'. Fui con todo. Después de siete años, mi primera victoria con el equipo en una carrera World Tour. Es de mucha paciencia y mucha perseverancia", añadió, en el micrófono de la organización de la 'Carrera del Sol'.

Tejada explicó cómo había sido su gran momento: "Gracias a Dios, a mi familia, a todo el equipo y a mis compañeros. Ganar a Jonas [Vingegaard], a Dani [Felipe Martínez], que también nos está representando muy bien como Colombia, me emociona mucho. Pregunté por la radio, me dijeron que gané y me dio tiempo a alzar los brazos".

El colombiano había sido tercero en la quinta etapa, la de este jueves, pero no está siendo una París-Niza fácil para él, incluyendo un pinchazo este viernes cuando iba en el pelotón. "Hoy tuvimos muchos problemas con la bici. El día de viento [la cuarta etapa] no tuve mucha suerte, me caí faltando 15 kilómetros e iba con el grupo de [Kévin] Vauquelin, pero esto es ciclismo y hoy hubo revancha".

Después de dos días buenos, Tejada, que marcha décimo en la general a 11:27 de Vingegaard, confía en seguir sumando en las dos etapas restantes de la carrera: "Top 10 está bien. Veníamos con el objetivo de hacer podio, pero el día del viento no estuvimos a la expectativa que queríamos y en la contrarreloj perdimos mucho tiempo".

"Ya con dos etapas en el bolsillo, con Max [Kanter, que ganó el segundo día] y conmigo. Hay otros dos días de oportunidades, así que aprovecharemos e iremos a por otra victoria más. Ahora, a disfrutar con el equipo, y en la cena, champaña", concluyó.

Ciclismo
Colombia
Harold Tejada
París-Niza
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Mr. Taxes será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano
Mauricio Lizcano y Luis Carlos Reyes
El exdirector de la DIAN acompañará al candidato presidencial Mauricio Lizcano en una fórmula que busca enfocarse en la lucha contra la corrupción.
Regiones
En un solo día inadmiten a 10 extranjeros por turismo sexual en Medellín
Migración-expulsión-turismo-sexual-medellín
Las autoridades detectaron a los viajeros en controles migratorios en el aeropuerto de Rionegro.
Entretenimiento
Abogada de Epa Colombia explica por qué no ha logrado su libertad
Epa Colombia
Wendy Herrera habló en redes sociales sobre los motivos por los que el caso de Epa Colombia es tan complejo.
Colombia
Procuraduría abre actuación preventiva por posible uso político de medios públicos
RTVC
El Ministerio Público solicitó información a RTVC, MinTIC y el Consejo Nacional Electoral para verificar el cumplimiento de principios de equilibrio, pluralismo y transparencia.