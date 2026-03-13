El ciclista colombiano Harold Tejada, del equipo Astana, declaró que su victoria en la sexta etapa de la París-Niza, la primera que consigue en una prueba World Tour, había sido "de mucha paciencia y mucha perseverancia", y agradeció el trabajo de sus compañeros de equipo.

"[Nicolas] Vinokurov me dijo: 'Mira la última parte; apenas paren, ataca'. Fui con todo. Después de siete años, mi primera victoria con el equipo en una carrera World Tour. Es de mucha paciencia y mucha perseverancia", añadió, en el micrófono de la organización de la 'Carrera del Sol'.

Tejada explicó cómo había sido su gran momento: "Gracias a Dios, a mi familia, a todo el equipo y a mis compañeros. Ganar a Jonas [Vingegaard], a Dani [Felipe Martínez], que también nos está representando muy bien como Colombia, me emociona mucho. Pregunté por la radio, me dijeron que gané y me dio tiempo a alzar los brazos".

El colombiano había sido tercero en la quinta etapa, la de este jueves, pero no está siendo una París-Niza fácil para él, incluyendo un pinchazo este viernes cuando iba en el pelotón. "Hoy tuvimos muchos problemas con la bici. El día de viento [la cuarta etapa] no tuve mucha suerte, me caí faltando 15 kilómetros e iba con el grupo de [Kévin] Vauquelin, pero esto es ciclismo y hoy hubo revancha".

Después de dos días buenos, Tejada, que marcha décimo en la general a 11:27 de Vingegaard, confía en seguir sumando en las dos etapas restantes de la carrera: "Top 10 está bien. Veníamos con el objetivo de hacer podio, pero el día del viento no estuvimos a la expectativa que queríamos y en la contrarreloj perdimos mucho tiempo".

"Ya con dos etapas en el bolsillo, con Max [Kanter, que ganó el segundo día] y conmigo. Hay otros dos días de oportunidades, así que aprovecharemos e iremos a por otra victoria más. Ahora, a disfrutar con el equipo, y en la cena, champaña", concluyó.