Para muchos países clasificar a un Mundial es una obligación. Para Paraguay, esta vez fue una celebración nacional.

La selección guaraní volvió a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, poniendo fin a una de las sequías más largas de su historia reciente. Desde Sudáfrica 2010, donde protagonizó la mejor actuación mundialista de su historia al alcanzar los cuartos de final, Paraguay había desaparecido de la máxima cita del fútbol.

Pasaron tres Mundiales sin la Albirroja. Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 se vivieron desde casa. Una generación completa de jóvenes paraguayos creció sin ver a su selección en una Copa del Mundo.

La última imagen que el país conservaba era la de aquel equipo liderado por Justo Villar, Roque Santa Cruz, Paulo da Silva y Nelson Haedo Valdez. Un grupo que estuvo a minutos de escribir una página aún más grande y que cayó ante España, la selección que terminaría levantando el trofeo.

Desde entonces llegaron los cambios de entrenadores, las eliminatorias frustradas y las promesas incumplidas. Paraguay parecía haberse quedado atrapado en el recuerdo de aquella generación dorada.

Por eso el regreso a la Copa del Mundo de 2026 tiene un significado especial. No se trata únicamente de una clasificación. Representa la recuperación de una identidad futbolística que durante años pareció perdida.

El Mundial también encuentra a un Paraguay diferente. Con nuevos referentes y una generación que creció escuchando historias de aquel equipo de 2010, la Albirroja vuelve a sentarse en la mesa de las selecciones más importantes del planeta.

Dieciséis años después, Paraguay vuelve a escuchar su himno en un Mundial. Y para un país que vive el fútbol como parte de su identidad, eso vale mucho más que una clasificación.