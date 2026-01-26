Inicio
United tumba al Arsenal: Matheus Cunha sacude la Premier League

Lun, 26/01/2026 - 11:25
Con un golazo del brasileño al minuto 87, el equipo de Michael Carrick frena al líder y se mete en la pelea.
Créditos:
EFE/EPA/TOLGA AKMEN

El Manchester United revivió la lucha por la Premier League este domingo tras vencer 3-2 al Arsenal en un electrizante duelo disputado en el Emirates Stadium. Un espectacular remate de media distancia del brasileño Matheus Cunha a los 87 minutos sentenció el encuentro, dejando a los 'Gunners' con una ventaja de apenas cuatro puntos sobre el Manchester City y el Aston Villa. Bajo la dirección técnica de Michael Carrick, los 'Red Devils' han logrado encadenar victorias consecutivas ante los dos líderes del torneo, escalando hasta la cuarta posición de la tabla y consolidando el proceso del estratega interino.

¿Es Matheus Cunha el nuevo amuleto del "Teatro de los Sueños"?

El internacional brasileño, que calificó su anotación como el mejor momento de su carrera en Inglaterra, rompió la paridad en un partido que el Arsenal comenzó ganando gracias a un autogol de Lisandro Martínez. Sin embargo, la resiliencia del United y un error defensivo de Martin Zubimendi permitieron que Bryan Mbeumo empatara las acciones antes del descanso, preparando el escenario para la épica remontada final que le propinó al Arsenal su primera derrota en casa de la temporada.

La era Carrick ha traído una "energía fresca" al vestuario, según palabras del defensor Harry Maguire, quien destacó la capacidad del grupo para sobreponerse a un calendario que parecía imposible. Mientras el United celebra su ascenso al 'Top 4', el equipo de Mikel Arteta suma ya tres partidos sin conocer la victoria en liga, una racha negativa que enciende las alarmas en Londres y da esperanzas a sus perseguidores en la recta final por el campeonato británico.

La victoria no solo representa tres puntos de oro, sino que ratifica la crisis de resultados del líder, que ha visto cómo su cómoda ventaja se ha esfumado en menos de un mes. Con este resultado, el United se posiciona como el "juez" de la liga y pone a temblar la jerarquía de una Premier que, tras este domingo, se encuentra más abierta que nunca.

 

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Con triunfos sufridos, errores arbitrales y caídas inesperadas, los grandes de Argentina ya marcan su destino.