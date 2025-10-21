Luis Díaz continúa escribiendo su nombre con letras doradas en el fútbol europeo. Tras su llegada al Bayern Múnich, el colombiano ha tenido un impacto inmediato y contundente: en apenas 11 partidos con el club bávaro, registra seis goles y cuatro asistencias, cifras que lo posicionan como uno de los extremos más desequilibrantes del momento.
El guajiro, que ya había brillado con el Liverpool —con el que se coronó campeón de la Premier League la temporada pasada—, se ha adaptado con rapidez al fútbol alemán y ahora figura entre los jugadores mejor valorados del planeta.
¿Cuál es el top 10?
Según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Luis Díaz ocupa el puesto 61 en el ranking global de los futbolistas con mayor valor de mercado, con una cotización de 70 millones de euros. Esto lo convierte en el séptimo extremo izquierdo más caro del mundo, superado únicamente por figuras como Vinicius Jr., Khvicha Kvaratskhelia, Raphinha, Kenan Yildiz, Nico Williams y Bradley Barcola.
La proyección de Díaz en el mercado confirma su estatus de élite, no solo por su capacidad goleadora, sino por su habilidad para desequilibrar defensas y ser determinante en partidos clave. Su progresión lo perfila como una de las cartas más fuertes de la Selección Colombia en el camino hacia el Mundial 2026.
Ranking global liderado por Lamine Yamal
El listado de Transfermarkt está encabezado por la joven promesa del Barcelona, Lamine Yamal, con una impresionante valoración de 200 millones de euros. Le siguen Jude Bellingham (180M€), Erling Haaland (180M€), Kylian Mbappé (180M€) y Vinicius (150M€), en un top 5 dominado por estrellas de la Premier League y LaLiga.
De hecho, la liga inglesa concentra más de la mitad de los jugadores del top 100, con 51 representantes, lo que reafirma su influencia en el mercado internacional.
Los colombianos con mayor proyección
Luis Díaz es actualmente el único colombiano en el top 100, pero no está solo en cuanto a proyección y valor. Detrás de él, otros jugadores cafeteros siguen ganando terreno:
-
Jhon Durán (35M€) – Delantero del Aston Villa, sigue aumentando su cotización en la Premier.
-
Daniel Muñoz (25M€) – Lateral derecho del Crystal Palace y figura en la Selección Colombia.
-
Jhon Lucumí (25M€) – Defensor central del Bologna.
-
Richard Ríos (22M€) – Mediocampista del Palmeiras, en ascenso constante.