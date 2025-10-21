Luis Díaz continúa escribiendo su nombre con letras doradas en el fútbol europeo. Tras su llegada al Bayern Múnich, el colombiano ha tenido un impacto inmediato y contundente: en apenas 11 partidos con el club bávaro, registra seis goles y cuatro asistencias, cifras que lo posicionan como uno de los extremos más desequilibrantes del momento.

Lea también: Luis Díaz llega al top 5 de los jugadores más destacados en Europa

El guajiro, que ya había brillado con el Liverpool —con el que se coronó campeón de la Premier League la temporada pasada—, se ha adaptado con rapidez al fútbol alemán y ahora figura entre los jugadores mejor valorados del planeta.

¿Cuál es el top 10?

Según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Luis Díaz ocupa el puesto 61 en el ranking global de los futbolistas con mayor valor de mercado, con una cotización de 70 millones de euros. Esto lo convierte en el séptimo extremo izquierdo más caro del mundo, superado únicamente por figuras como Vinicius Jr., Khvicha Kvaratskhelia, Raphinha, Kenan Yildiz, Nico Williams y Bradley Barcola.