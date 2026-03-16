McLaren abre una nueva era en la Fórmula 1

El McLaren F1 Team vuelve a situarse en el centro del automovilismo mundial. Después de conquistar en 2025 el campeonato de constructores y el título de pilotos de Fórmula 1, la histórica escudería británica inicia una nueva etapa tecnológica con la mirada puesta en mantener su dominio en la temporada 2026.

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El año que devolvió a McLaren a la cima

La temporada 2025 marcó un punto de inflexión para el equipo de Woking. Con el monoplaza McLaren MCL39, la escudería protagonizó una de las campañas más consistentes de los últimos años.

El gran protagonista fue Lando Norris, quien se coronó campeón del mundo de pilotos tras una definición intensa en la última carrera del calendario. A su lado, el australiano Oscar Piastri completó una de las duplas más competitivas de la parrilla.

Las cifras reflejan la magnitud de la temporada:

14 victorias en Grandes Premios

13 pole positions

12 vueltas rápidas

34 podios

Norris y Piastri se repartieron las victorias por igual, con siete triunfos cada uno, consolidando a McLaren como la referencia del campeonato.

Consistencia, estrategia y presión

Más allá de los números, el éxito del equipo estuvo marcado por la capacidad de sostener el rendimiento a lo largo de todo el calendario. La escudería logró optimizar su monoplaza carrera tras carrera, gestionar la presión del campeonato y mantener la competitividad frente a rivales históricos.

Este equilibrio entre ingeniería, estrategia y talento en pista fue clave para que McLaren volviera a ocupar el lugar que durante décadas definió su legado en la Fórmula 1.

Una edición especial para celebrar el campeonato

El impacto de la temporada también trascendió el circuito. La marca Jack Daniel’s lanzó una edición especial junto al equipo británico basada en su clásico Jack Daniel’s Old No. 7, pero con una versión más intensa de 43 grados de alcohol.

La edición, inspirada en la energía y competitividad del campeonato, llegará a Colombia a partir del 20 de marzo, disponible en grandes superficies y licoreras especializadas.

2026: comienza una nueva revolución técnica

Con la nueva temporada en marcha, el equipo se prepara para enfrentar uno de los mayores cambios reglamentarios de la Fórmula 1 en los últimos años.

El McLaren MCL40, presentado como el monoplaza para 2026, inaugura una etapa marcada por importantes innovaciones:

Unidades de potencia híbridas con mayor protagonismo eléctrico

Combustibles 100% sostenibles

Diseño más compacto y ligero

Aerodinámica activa

El nuevo coche contará nuevamente con motor de Mercedes-Benz, manteniendo la alianza técnica que ha impulsado el rendimiento del equipo en los últimos años.

Con Lando Norris y Oscar Piastri al volante, McLaren encara la temporada 2026 con una misión clara: defender su liderazgo y seguir marcando el ritmo de la innovación en el deporte motor.