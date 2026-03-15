La Finalissima entre España y Argentina, el partido que enfrenta a los campeones de Europa y América, finalmente no se disputará. La UEFA confirmó este domingo que el encuentro fue cancelado al no lograrse un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre la fecha ni la sede del duelo.

El partido estaba previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, escenario de la final del Mundial de 2022. Sin embargo, la imposibilidad de jugar en ese estadio debido al conflicto bélico que afecta a Oriente Medio obligó a buscar alternativas que finalmente no prosperaron.

Las opciones que se analizaron

Según explicó la UEFA, se exploraron varias alternativas para mantener el partido, pero ninguna logró el consenso necesario entre las partes.

Una de las primeras opciones era disputar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto equitativo del 50 % de las entradas para cada afición. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la federación argentina.

Otra alternativa planteada fue organizar una Finalissima a doble partido: la ida en Madrid el 27 de marzo y la vuelta en Buenos Aires en una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Esta fórmula tampoco fue aceptada.

La UEFA también propuso buscar una sede neutral en Europa y mantener el partido en la misma fecha o trasladarlo al 30 de marzo, pero la AFA volvió a descartar la posibilidad.

La contrapropuesta de Argentina

Ante estas opciones, Argentina propuso aplazar el partido para después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se celebrará este año.

No obstante, la UEFA explicó que esa opción tampoco era viable porque España no dispone de fechas disponibles en su calendario internacional para disputar el encuentro en ese periodo.

Posteriormente, la AFA planteó jugar el partido exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que, según el organismo europeo, también resultó imposible de encajar.

Un evento que no logró reprogramarse

Tras semanas de negociaciones, la UEFA concluyó que no fue posible encontrar una solución aceptable para todas las partes, lo que llevó finalmente a la cancelación definitiva del partido.

El organismo europeo agradeció al Real Madrid, al comité organizador y a las autoridades de Catar por su colaboración para intentar mantener el encuentro, así como a la Federación Española de Fútbol por su disposición a adaptarse a distintas opciones.

Qué es la Finalissima

La Finalissima es un torneo que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, fruto de la colaboración entre la UEFA y la Conmebol.

La última edición se disputó en 2022 en el estadio de Wembley, donde Argentina venció a Italia por 3-0, en el mismo año en que la selección dirigida entonces por Lionel Scaloni se coronó campeona del mundo en Catar.

La cancelación del duelo entre España y Argentina deja en suspenso uno de los enfrentamientos más esperados del fútbol internacional.