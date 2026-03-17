Disidencia declara en crisis el proceso de paz tras muerte de negociador

Una disidencia de las FARC aseguró el pasado lunes que su proceso de paz con el Gobierno colombiano está en “estado crítico” tras la muerte, el domingo, de uno de sus negociadores en un supuesto ataque del Ejército. Sin embargo, el Ministerio de Defensa dijo que no realizó operaciones ese día contra ese grupo armado.

¿Qué dice la disidencia?

El señalamiento lo hizo la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que manifestó en un comunicado que presuntas fuerzas especiales del Ejército atacaron en la noche del domingo a Alexander Rincón, alias “Machaco”, uno de sus negociadores de paz, en el municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador.

“Ante este nuevo ataque a la mesa de paz por parte de fuerzas oscurantistas enquistadas y bajo un manto de impunidad, declaramos el proceso en estado crítico”, precisó el grupo.

Respuesta del Gobierno y contexto

Por su parte, el Ministerio de Defensa sostuvo que “es falso que la Fuerza Pública haya desarrollado operaciones en la zona, en la fecha señalada” contra esa estructura armada. Además, en un mensaje publicado en X, la cartera señaló que el sector Defensa y la Fuerza Pública respaldan la paz como política de Estado, como eje de convivencia, protección ambiental y garantía de derechos.

La CNEB reúne a los Comandos de Frontera y a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que se separaron de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, después de que ese grupo decidiera abandonar las negociaciones de paz.

Justamente, a los Comandos de Frontera se les atribuyó el pasado 9 de mayo un ataque que dejó doce muertos, entre ellos once militares, y un herido en la Amazonía ecuatoriana, aunque esa estructura negó ser autora del hecho.

Como parte de las negociaciones con el Gobierno, en octubre pasado fueron destruidas 3,8 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el departamento de Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador.

Putumayo es un territorio estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento con la segunda mayor producción de coca del país, solo superado por el vecino Nariño.



