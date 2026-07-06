Cristiano Ronaldo cerró su historia mundialista de la forma más cruel. Portugal cayó 1-0 ante España en los octavos de final del Mundial, tras un gol de Mikel Merino en el minuto 90, cuando el partido parecía tomar rumbo de prórroga.

El capitán portugués se fue del torneo sin el protagonismo que buscaba en su última gran noche mundialista. Intentó encontrar su momento, esperó la oportunidad y contó con el respaldo de la grada, que coreó su nombre en varios pasajes del partido, pero esta vez no hubo remontada ni escena heroica.

Una despedida con sabor a final de época

En la previa, Cristiano había dejado una frase que ahora suena a despedida: “Ojalá no sea mi último partido”. El portugués sabía que el tiempo jugaba en contra y que la posibilidad de disputar otra Copa del Mundo era cada vez más lejana.

Portugal tampoco logró alcanzar el nivel esperado. Pese a contar con una nómina llena de figuras, la selección no encontró la contundencia suficiente para superar a España y terminó despidiéndose de un Mundial que exigía más.

La huella de Cristiano en los Mundiales

Cristiano Ronaldo deja una marca difícil de igualar. Disputó seis Mundiales, jugó 27 partidos, marcó 11 goles y se convirtió en el único futbolista que ha anotado en seis ediciones del torneo.

Su primer partido mundialista fue ante Angola, cuando tenía 21 años y usaba el número 17 en la espalda. Desde entonces, su presencia se convirtió en una constante para Portugal y en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol mundial.

España marcó el final

La despedida tuvo un componente simbólico. Fue España, el país donde Cristiano construyó buena parte de su leyenda como futbolista, el que terminó cerrando su camino en los Mundiales.

El gol de Mikel Merino dejó a Portugal sin respuesta y a Cristiano con una imagen definitiva: la de una estrella que lo intentó hasta el final, pero que esta vez no encontró el instante que tantas veces cambió su historia.

Cristiano se va del Mundial con una trayectoria enorme, con récords, ovaciones y una huella que atraviesa generaciones. Su salida ante España no borra su legado; simplemente marca el cierre de una era que el fútbol difícilmente olvidará.