Después de tres días de incertidumbre, Milton César Mesa Ortega, director, fundador y acordeonista de 'Los Bacanes del Sur', recuperó la libertad tras permanecer secuestrado en el departamento del Cauca. Junto a él también fue liberado Mekler Vega, integrante de la agrupación Rumba Kids, poniendo fin a un angustioso episodio que mantuvo en vilo a sus familiares, colegas y seguidores.

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La liberación de ambos músicos fue confirmada este miércoles 5 de agosto. De acuerdo con las autoridades, fueron entregados sanos y salvos en el sector de Las Brisas, zona rural del municipio de Patía, en el sur del Cauca.

Tras recuperar su libertad, recibieron atención médica y acompañamiento por parte de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables del secuestro y cuáles fueron los motivos detrás de este hecho.

Horas después de su liberación, Milton Mesa reapareció a través de un video publicado en las redes sociales de 'Los bacanes del sur'. Con evidente emoción, el artista agradeció las cadenas de oración, los mensajes de solidaridad y el apoyo que recibió durante los días que permaneció privado de la libertad.

"Gracias a Dios ya estoy con mi familia. Nunca imaginé vivir una experiencia como esta. Agradezco a todas las personas que oraron por nosotros y estuvieron pendientes de nuestra situación", expresó el músico, quien también manifestó su alegría por poder reencontrarse con sus seres queridos.