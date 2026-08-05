Después de tres días de incertidumbre, Milton César Mesa Ortega, director, fundador y acordeonista de 'Los Bacanes del Sur', recuperó la libertad tras permanecer secuestrado en el departamento del Cauca. Junto a él también fue liberado Mekler Vega, integrante de la agrupación Rumba Kids, poniendo fin a un angustioso episodio que mantuvo en vilo a sus familiares, colegas y seguidores.
La liberación de ambos músicos fue confirmada este miércoles 5 de agosto. De acuerdo con las autoridades, fueron entregados sanos y salvos en el sector de Las Brisas, zona rural del municipio de Patía, en el sur del Cauca.
Tras recuperar su libertad, recibieron atención médica y acompañamiento por parte de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables del secuestro y cuáles fueron los motivos detrás de este hecho.
Horas después de su liberación, Milton Mesa reapareció a través de un video publicado en las redes sociales de 'Los bacanes del sur'. Con evidente emoción, el artista agradeció las cadenas de oración, los mensajes de solidaridad y el apoyo que recibió durante los días que permaneció privado de la libertad.
"Gracias a Dios ya estoy con mi familia. Nunca imaginé vivir una experiencia como esta. Agradezco a todas las personas que oraron por nosotros y estuvieron pendientes de nuestra situación", expresó el músico, quien también manifestó su alegría por poder reencontrarse con sus seres queridos.
En su testimonio, Mesa contó que fue interceptado por hombres armados mientras se desplazaba por una carretera del Cauca. Durante el tiempo que permaneció retenido vivió momentos de incertidumbre y temor. Además, relató que, en medio del cautiverio, se registró una confrontación armada que terminó facilitando la liberación tanto de él como de Mekler Vega.
Tras conocerse la noticia, Los Bacanes del Sur emitieron un comunicado en el que confirmaron que su director se encuentra en buen estado de salud. La agrupación agradeció el respaldo de los colombianos, quienes durante los últimos días promovieron cadenas de oración y enviaron mensajes de aliento a la familia del artista.
La liberación de Milton Mesa fue recibida con alivio por el gremio musical y por cientos de seguidores que celebraron su regreso. El caso, sin embargo, volvió a evidenciar la compleja situación de orden público que enfrenta el Cauca, una región donde continúan registrándose hechos de violencia que afectan a la población civil. Con su regreso a casa, el director de Los Bacanes del Sur pone fin a uno de los momentos más difíciles de su vida y abre un nuevo capítulo marcado por el agradecimiento y la esperanza.