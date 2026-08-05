La contundente respuesta de Georgina Rodríguez a quienes criticaron su físico

Georgina Rodríguez decidió hacer frente a las críticas que recibió por su aspecto físico después de que se difundieran fotografías de sus vacaciones familiares a bordo de un yate. La modelo, empresaria e influencer utilizó sus redes sociales para publicar una profunda reflexión sobre el amor propio, la aceptación del cuerpo y la presión que muchas mujeres enfrentan por cumplir con determinados estándares de belleza.

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La pareja de Cristiano Ronaldo aseguró que los comentarios sobre su apariencia la llevaron a pensar en la forma en que las mujeres son constantemente juzgadas por su físico. Sin embargo, dejó claro que se siente orgullosa de su cuerpo y de todo lo que este representa en su vida.

"Mi cuerpo cambiará, como el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", escribió Georgina en un mensaje que rápidamente se volvió viral y fue compartido por miles de usuarios, quienes destacaron sus palabras como una invitación a aceptar los cambios naturales del cuerpo.